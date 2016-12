米金融・債券市場＝利回り3週間半ぶり低水準、弱いＧＤＰや月末要因の買いで

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*11.00=2.8826% 前営業日終盤 102*09.00=2.8857% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*00.50=2.1232% 前営業日終盤 99*29.00=2.1354% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*02.25=1.4853% 前営業日終盤 99*29.50=1.5163% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時50分 100*01.00=0.6092% 前営業日終盤 99*31.75=0.6289% 29日の米金融・債券市場では国債利回りが低下し、10年債、30年債の利回りは ともに3週間半ぶりの水準に沈んだ。 朝方発表された第1・四半期の米国内総生産(GDP)統計がマイナス成長となった ことを受けて、米連邦準備理事会(FRB)の利上げが後ずれするとの見方が強まった。 第1・四半期のGDP改定値は、年率換算で前期比0.7%減となり、速報値の0. 2%増から下方修正された。ただ市場予想の0.8%減ほどは落ち込まなかった。 また内訳のコア個人消費支出(PCE)価格指数が0.8%上昇にやや引き下げされ たことも米国債への需要を支えたという。 午後終盤の取引で、指標10年債 は2/32高。利回りは2.12%と 、前日の2.13%から低下した。 30年債 は4/32高。利回りは2.89%から2.88%に低下。 10年債、30年債利回りは一時、ともに3週間半ぶり水準となるそれぞれ2.09 %、2.84%まで下げた。長期債は機関投資家のポジション調整による月末要因の買い も支援材料となった。 金利見通しの影響を最も受ける2年債 利回りは一時、1週間ぶりの水準と なる0.6050%に低下した。 Tボンド先物6月限 は27/32高の157━6/32。 Tノート先物6月限 は9/32高の128─10/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -23.50 (+1.00)