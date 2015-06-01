UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（1日）＝6本、92億5446万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新生・世界スマート債券ファンド １５０６＜愛称：新生・賢人の采配１５０６＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：５１億８９８８万円 販売会社：新生銀行 新生・欧州債券ファンド １５０６＜愛称：ユーロ・コレクション１５０６＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：３９億４４５８万円 販売会社：新生銀行 ダイワ欧州輸出関連株ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５０００万円（自己設定） 設定額：各５０００万円 販売会社：大和証券 短期米ドル社債ファンド２０１５─０６（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各１億円（自己設定） 設定額：各１０００万円 販売会社：大和証券