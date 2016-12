アジア通貨動向（1日）＝ウォンが10週ぶり安値、5月の輸出が大幅減

[ソウル 1日 ロイター] - 週明け1日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が軟調。ギリシャの債務問題に対する懸念が根強くセンチメントに悪影響をおよぼして いる。特にウォンは、韓国の5月の貿易統計で輸出が前年比で約6年ぶりの大幅減となっ たことを嫌気し、10週間ぶりの安値に下落した。 中国の国家統計局がこの日発表した5月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は前 月比で小幅上昇し6カ月ぶりの高水準となったものの、同国経済の先行き懸念を払しょく するには至らなかった。新規輸出受注指数は3カ月連続で前月比低下した。 ウォン は約0.6%安。輸出不振を受けて利下げ観測が強まっていること が売り材料。5月の製造業PMIは季節調整済みで47.8となり、3カ月連続で50を 下回った。 マレーシアリンギ は0.2%下落し、約7週間ぶり安値。原油安が嫌気され た。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.06 124.17 +0.09 *Sing dlr 1.3501 1.3474 -0.20 Taiwan dlr 30.740 30.871 +0.43 Korean won 1110.80 1108.20 -0.23 *Baht 33.63 33.63 +0.00 Peso 44.56 44.59 +0.07 Rupiah 13220.00 13223.00 +0.02 Rupee 63.69 63.81 +0.20 Ringgit 3.6705 3.6675 -0.08 Yuan 6.1985 6.1985 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.06 119.66 -3.55 Sing dlr 1.3501 1.3260 -1.79 Taiwan dlr 30.740 31.718 +3.18 Korean won 1110.80 1099.30 -1.04 Baht 33.63 32.90 -2.17 Peso 44.56 44.72 +0.36 Rupiah 13220.00 12380.00 -6.35 Rupee 63.69 63.03 -1.03 Ringgit 3.6705 3.4965 -4.74 Yuan 6.1985 6.2040 +0.09 *シンガポールとタイの金融市場は休場。