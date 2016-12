UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、好調な一部米指標受け

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*09.00=2.9354% 前営業日終盤 102*11.00=2.8826% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*15.50=2.1829% 前営業日終盤 100*00.50=2.1232% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*24.50=1.5489% 前営業日終盤 100*02.25=1.4853% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時05分 99*30.50=0.6487% 前営業日終盤 100*01.00=0.6092% 1日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、なかでも10年債と30年債利回 りは約1週間ぶりの高水準を付けた。建設支出など一部の米経済指標が良好だったことで 、米経済は第1・四半期に軟調となったもののその後は安定的に回復しているとの観測が 広がったことが背景。 今週は米連邦準備理事会(FRB)による利上げ時期を探る材料となる経済指標の発 表が目白押しとなっていることから、この日は利食い売りも発生。月末に向け入っていた 買いを巻き戻す動きもあいまって、利回りは上昇した。 30年債 利回りは一時5月26日以来の高水準となる2.959%まで 上昇。終盤の取引では価格は約2ポイント安、利回りは2.948%で推移している。 10年債 は26/32安、利回りは2.188%。利回りは一時、1週 間ぶりの高水準となる2.199%まで上昇した。 この日発表の米経済指標では、5月のISM製造業景気指数が52.8に上昇し、予 想の52.0を上回ったほか、4月の建設支出が前月比2.2%増の1兆ドルとなり、2 008年11月以来約6年半ぶりの高水準を付けた。 ウィリアムズ・キャピタル(ニューヨーク)の債券トレーディング部門責任者、デビ ッド・コード氏は、「一部経済指標が予想より良かったことで(米国債に対する)売りが 出た」とし、「こうした指標が発表されたことで、5日発表の5月の雇用統計に対する期 待が高まった可能性がある」と述べた。 ただ、この日の好調な経済指標を受けても、連邦準備理事会(FRB)の利上げ開始 時期は9月との予想に変化はなかった。コード氏は、「利上げが9月より前に実施される には、5月の雇用統計で雇用が大幅に伸びる必要がある。そうした公算は非常に小さい」 としている。 5月の雇用統計では非農業部門雇用者数の22万5000人増が予想されている。 FRBの利上げ時期をめぐってはこの日、ボストン地区連銀のローゼングレン総裁が 、第1・四半期に軟調となった米経済が勢いを取り戻しているとの兆候がほとんどないな か、FRBは利上げに踏み切れる状況にはないとの認識を示した。 ただ、同総裁は今年は投票権を持つ連邦公開市場委員会(FOMC)メンバーではな く、債券市場は同総裁の発言にほとんど反応しなかった。 Tボンド先物6月限 は2─7/32安の154━31/32。 Tノート先物6月限 は24/32安の127─18/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -25.00 (-1.25)