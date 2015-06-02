3日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 花王 社長会見 1030 白井日銀審議委員講演（津） 1400 白井日銀審議委員会見（津） ●海外指標など ６月３日（水） ◇指標 03Jun 01:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q1 03Jun 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） May 03Jun 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:30 英サービス部門ＰＭＩ May 03Jun 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Apr 03Jun 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Apr 03Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 03Jun 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） May 03Jun 12:30 米貿易収支（商務省） Apr 03Jun 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） May 03Jun 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） May 03Jun 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） May 03Jun 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q1 ●海外分● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jun 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 20:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ ポーランド：中銀金利発表 Jun フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで） ◇決算予定