アジア通貨動向（2日）＝幅広く下落、ウォンは対ドルで10週間ぶり安値

[シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア新興国通貨は、幅広く下落して いる。経済指標を材料に米ドルが買われた。 韓国ウォン は1ドル=1116.9ウォンと10週間ぶりの安値。投資家 の間で、ウォンの対円での上昇を抑制するため、当局が介入するとの警戒感が広がった。 マレーシアリンギ は、米ドルに対して、約7週間ぶりの安値水準をつけた。 シンガポールドル も一時、約7週間ぶりの安値をつけたが、後に上昇に転じ た。台湾ドル は一時、1カ月ぶりの安値を付けたが、後に回復の動きになった。 インド中央銀行の利下げ決定を受けて、インドルピー は下落した。政策発表 前の1ドル=63.70ルピーから、発表後には63.8625ルピーで推移している。 *0715GMT(日本時間午後4時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.48 124.80 +0.26 Sing dlr 1.3539 1.3561 +0.16 Taiwan dlr 30.885 30.932 +0.15 Korean won 1111.67 1110.20 -0.13 *Baht 33.75 33.63 -0.36 Peso 44.67 44.53 -0.30 *Rupiah 13220.00 13220.00 +0.00 Rupee 63.75 63.70 -0.07 Ringgit 3.6885 3.6835 -0.14 Yuan 6.1974 6.1995 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.48 119.66 -3.87 Sing dlr 1.3539 1.3260 -2.06 Taiwan dlr 30.885 31.718 +2.70 Korean won 1111.67 1099.30 -1.11 Baht 33.75 32.90 -2.52 Peso 44.67 44.72 +0.12 Rupiah 13220.00 12380.00 -6.35 Rupee 63.75 63.03 -1.13 Ringgit 3.6885 3.4965 -5.21 Yuan 6.1974 6.2040 +0.11 *タイの金融市場は1日は休場だった。前日の数値は5月29日のもの。 *インドネシアの金融市場は2日は休場。取引は3日に再開する。