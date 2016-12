UPDATE 1-米金融・債券市場＝欧州につられ利回り上昇、雇用統計に注目

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*22.00=3.0159% 前営業日終盤 101*09.00=2.9354% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*24.00=2.2660% 前営業日終盤 99*15.50=2.1829% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*15.50=1.6079% 前営業日終盤 99*24.50=1.5489% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*30.00=0.6566% 前営業日終盤 99*30.50=0.6487% 2日の米金融・債券市場では、ユーロ圏国債利回りの上昇を反映し米国債利回りも上 昇した。 特に長期債利回りが大きく上昇し、30年債 は3.032%、10年債 US10YT=RRは2.277%と、ともに2週間ぶりの高水準を付けた。終盤の取引では、3 0年債価格は1ポイント以上低下、利回りは3.018%、10年債は21/32安、利 回りは2.266%で推移している。 欧州連合(EU)統計局が発表した5月のユーロ圏消費者物価指数(CPI)速報値 は前年比0.3%上昇と、予想の0.2%を上回って上昇。これを受け、独10年債DE1 0YT=RR利回りは3週間ぶり高水準の0.702%に上昇。アクション・エコノミクスの 債券部門ディレクター、キム・ルパート氏は、「独連邦債価格が大きく下げたことで、米 国債も売られた」としている。 このほか、アナリストは5日に発表される5月の米雇用統計が予想を超えるとの観測 が市場で織り込まれ始めていると指摘。ロイターが実施したエコノミスト調査では5月は 非農業部門の雇用者数は22万5000人増となるとの予想が示されているが、アナリス トによると、市場では増加数は24万─25万人になるとの観測が出ている。 前出のアクション・エコノミクスのルパート氏は、「こうした観測は、第1・四半期 に見られたぜい弱性は一時的なものだったとの見方を反映している」と述べた。 この日発表の米経済指標では、4月の製造業受注が前月比0.4%減少。横ばいとの 予想に反して減少したことで、米国債利回りが若干低下する場面もあった。 この日はまた、連邦準備理事会(FRB)のブレイナード理事が米経済のぜい弱性は 一時的なものでない可能性があるため、FRBが引き締めを開始した後の利上げペースは 緩やかなものになるとの考えを表明。米国債利回りは若干影響を受けた。 Tボンド先物6月限 は1─21/32安の153━10/32。 Tノート先物6月限 は18/32安の127。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -25.75 (-0.75)