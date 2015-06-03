［３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Wednesday, 03 June, 2015------------------------------ 1000 日本：花王 社長会見 - 1030 日本：白井日銀審議委員講演（津） - 1400 日本：白井日銀審議委員会見（津） -

＜海外＞ ◇指標 03Jun 01:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q1 03Jun 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） May 03Jun 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:30 英サービス部門ＰＭＩ May 03Jun 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Apr 03Jun 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Apr 03Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 03Jun 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jun 03Jun 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） May 03Jun 12:30 米貿易収支（商務省） Apr 03Jun 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） May 03Jun 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） May 03Jun 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） May 03Jun 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q1 ●海外分● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jun 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 20:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ ポーランド：中銀金利発表 Jun フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで）

◇決算予定

Thursday, 04 June, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 0900 日本：黒田日銀総裁あいさつ（２０１５年国際コンファランス） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：20年利付国債(6月債)の発行予定額等 - 1030 日本：30年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：30年利付国債の入札結果 - 1515 日本：30年利付国債の第２非価格競争入札結果 - 1600 日本：個人向け国債の応募額(平成27年5月) -

＜海外＞ ◇指標 04Jun 01:30 豪貿易収支（連邦統計局） Apr 04Jun 01:30 豪小売売上高（連邦統計局） Apr 04Jun 11:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） May 04Jun 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 04Jun 12:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q1 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 14:00 メキシコ：中銀金利発表 Jun 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 16:00 タルーロ米ＦＲＢ理事がパネルディスカッションに参加 ラガルドＩＭＦ専務理事が米経済について会見

◇決算予定 04 Jun BMO Q2 2015 Joy Global Inc

◇休場 ブラジル

Friday, 05 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 5月末外貨準備高（財務省） - 1300 日本：サッポロビール 新規シャンパン事業戦略説明会 - 1530 経産省トリチウム水タスクフォース -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 ギリシャ対ＩＭＦ債務返済期限 ＯＰＥＣ総会

◇決算予定

Saturday, 06 June, 2015------------------------------

＜海外＞ ◇イベント 日中財務対話（北京）

Sunday, 07 June, 2015------------------------------

＜海外＞ ◇イベント Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、８日まで） トルコ議会選挙

Monday, 08 June, 2015------------------------------ 0850 日本：５月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（５月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、最終日）

◇決算予定 ◇休場 豪〔女王誕生日〕

Tuesday, 09 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：５月マネーストック（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：５年利付国債（６月債)の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1500 日本：5月工作機械受注速報（日本工作機械工業会) - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 ◇決算予定

Wednesday, 10 June, 2015------------------------------ 0850 日本：５月企業物価指数（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:00 アイスランド：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 英財務相・中銀総裁がマンションハウス・スピーチ

◇決算予定

Thursday, 11 June, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（６月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1500 日本：5月投信概況 - 1515 日本：２０年利付国債の第２非価格競争入札結果 - 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第１グループ） -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 15:00 米財務省３０年物ＴＩＰＳ入札条件 16:00 米資金循環統計 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jun

◇決算予定

Friday, 12 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1330 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1400 日本：債券市場参加者会合（日銀、第２グループ） - 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第３グループ） -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 フィリピン Monday, 15 June, 2015------------------------------

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 Jun ◇決算予定

Tuesday, 16 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 ◇決算予定

Wednesday, 17 June, 2015------------------------------ 1000 ＫＤＤＩ株主総会 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 ◇決算予定 17 Jun 11:30 Q4 2015 FedEx

Thursday, 18 June, 2015------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 - 1000 ＮＴＴドコモ株主総会 - 1000 ヤフー株主総会 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Jun 07:30 スイス：中銀金利発表 Q2 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） デンマーク総選挙 ◇決算予定

Friday, 19 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 - 1000 ソフトバンク株主総会 - 1400 日本：4月景気動向指数改定値 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場 台湾

Monday, 22 June, 2015------------------------------

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 中国（端午節）

Tuesday, 23 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定

Wednesday, 24 June, 2015------------------------------ ＜海外＞ ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。