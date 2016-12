[3日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Wednesday, 03 June, 2015------------------------------ 1000 日本:花王 社長会見 - 1030 日本:白井日銀審議委員講演(津) - 1400 日本:白井日銀審議委員会見(津) -

<海外> ◇指標 03Jun 01:30 豪GDP(連邦統計局) Q1 03Jun 01:45 中国サービス部門PMI(HSBC) May 03Jun 07:50 仏総合PMI改定値 May 03Jun 07:50 仏サービス部門PMI改定値 May 03Jun 07:55 独総合PMI改定値 May 03Jun 07:55 独サービス部門PMI改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏サービス部門PMI改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏総合PMI改定値 May 03Jun 08:30 英サービス部門PMI May 03Jun 09:00 ユーロ圏失業率(統計局) Apr 03Jun 09:00 ユーロ圏小売売上高(統計局) Apr 03Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 03Jun 11:45 ECB理事会(金利発表) Jun 03Jun 12:15 全米雇用報告(ADP) May 03Jun 12:30 米貿易収支(商務省) Apr 03Jun 13:45 米サービス部門PMI改定値(マークイット) May 03Jun 13:45 米製造業PMI改定値(マークイット) May 03Jun 14:00 米ISM非製造業景気指数(ISM) May 03Jun 23:00 韓国:GDP改定値 Q1 ●海外分● ◇イベント 11:45 ECB理事会(金利発表) Jun 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 20:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ ポーランド:中銀金利発表 Jun フラジル:中銀金利発表 英中銀金融政策委員会(4日まで)

Thursday, 04 June, 2015------------------------------ 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 日本:黒田日銀総裁あいさつ(2015年国際コンファランス) - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本:20年利付国債(6月債)の発行予定額等 - 1030 日本:30年利付国債の入札発行 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本:30年利付国債の入札結果 - 1515 日本:30年利付国債の第2非価格競争入札結果 - 1600 日本:個人向け国債の応募額(平成27年5月) -

<海外> ◇指標 04Jun 01:30 豪貿易収支(連邦統計局) Apr 04Jun 01:30 豪小売売上高(連邦統計局) Apr 04Jun 11:30 米企業人員削減数(チャレンジャー社) May 04Jun 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 04Jun 12:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q1 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Jun 14:00 メキシコ:中銀金利発表 Jun 15:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 16:00 タルーロ米FRB理事がパネルディスカッションに参加 ラガルドIMF専務理事が米経済について会見

◇決算予定 04 Jun BMO Q2 2015 Joy Global Inc

◇休場 ブラジル

Friday, 05 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 5月末外貨準備高(財務省) - 1300 日本:サッポロビール 新規シャンパン事業戦略説明会 - 1530 経産省トリチウム水タスクフォース -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 ギリシャ対IMF債務返済期限 OPEC総会

Saturday, 06 June, 2015------------------------------

<海外> ◇イベント 日中財務対話(北京)

Sunday, 07 June, 2015------------------------------

<海外> ◇イベント G7首脳会議(ドイツ・エルマウ城、8日まで) トルコ議会選挙

Monday, 08 June, 2015------------------------------ 0850 日本:5月貸出・預金動向(日銀) - 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(5月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント G7首脳会議(ドイツ・エルマウ城、最終日)

◇決算予定 ◇休場 豪〔女王誕生日〕

Tuesday, 09 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:5月マネーストック(日銀) - 1030 日本:流動性供給入札 - 1030 日本:5年利付国債(6月債)の発行予定額等 - 1245 日本:流動性供給入札結果 - 1500 日本:5月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) - 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省3年債入札 ◇決算予定

Wednesday, 10 June, 2015------------------------------ 0850 日本:5月企業物価指数(日銀) - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 08:00 アイスランド:中銀金利発表 17:00 米財務省10年債入札 英財務相・中銀総裁がマンションハウス・スピーチ

Thursday, 11 June, 2015------------------------------ 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本:20年利付国債の入札発行 - 1030 日本:40年利付国債(6月債)の発行予定額等 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本:20年利付国債の入札結果 - 1500 日本:5月投信概況 - 1515 日本:20年利付国債の第2非価格競争入札結果 - 1800 日本:債券市場参加者会合(日銀、第1グループ) -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 21:00 NZ:中銀金利発表 15:00 米財務省30年物TIPS入札条件 16:00 米資金循環統計 17:00 米財務省30年債入札 韓国:中銀金利発表 Jun

Friday, 12 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1330 日本:4月第3次産業活動指数(経済産業省) - 1400 日本:債券市場参加者会合(日銀、第2グループ) - 1800 日本:債券市場参加者会合(日銀、第3グループ) -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 フィリピン Monday, 15 June, 2015------------------------------

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 10:30 ロシア:中銀金利発表 Jun ◇決算予定

Tuesday, 16 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 ◇決算予定

Wednesday, 17 June, 2015------------------------------ 1000 KDDI株主総会 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 18:00 米連邦公開市場委員会(声明発表) 18:30 米FRB議長が会見 ◇決算予定 17 Jun 11:30 Q4 2015 FedEx

Thursday, 18 June, 2015------------------------------ Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合1日目 - 1000 NTTドコモ株主総会 - 1000 ヤフー株主総会 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 06:00 インドネシア:中銀金利発表 Jun 07:30 スイス:中銀金利発表 Q2 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 15:00 米財務省2・5・7年債入札条件 15:00 米財務省変動利付2年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札 ユーロ圏財務相会合(ルクセンブルク) デンマーク総選挙 ◇決算予定

Friday, 19 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本:日銀金融政策決定会合2日目 - 1000 ソフトバンク株主総会 - 1400 日本:4月景気動向指数改定値 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント 16:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場 台湾

Monday, 22 June, 2015------------------------------

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 中国(端午節)

Tuesday, 23 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

<海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定

Wednesday, 24 June, 2015------------------------------ <海外> ◇指標 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。