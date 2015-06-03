4日の国内・海外経済指標と行事予定

(４日現在) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 0900 日本：黒田日銀総裁あいさつ（２０１５年国際コンファランス） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：20年利付国債(6月債)の発行予定額等 - 1030 日本：30年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：30年利付国債の入札結果 - 1515 日本：30年利付国債の第２非価格競争入札結果 - 1600 日本：個人向け国債の応募額(平成27年5月) - ●海外指標など ６月３日（水） ◇指標 03Jun 01:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q1 03Jun 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） May 03Jun 07:50 仏総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:55 独総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 07:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 May 03Jun 08:30 英サービス部門ＰＭＩ May 03Jun 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Apr 03Jun 09:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Apr 03Jun 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 03Jun 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jun 03Jun 12:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） May 03Jun 12:30 米貿易収支（商務省） Apr 03Jun 13:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） May 03Jun 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） May 03Jun 14:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） May 03Jun 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q1 ●海外分● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Jun 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 20:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁があいさつ ポーランド：中銀金利発表 Jun フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（４日まで） ６月４日（木） ◇指標 04Jun 01:30 豪貿易収支（連邦統計局） Apr 04Jun 01:30 豪小売売上高（連邦統計局） Apr 04Jun 11:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） May 04Jun 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 04Jun 12:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q1 ●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 14:00 メキシコ：中銀金利発表 Jun 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 16:00 タルーロ米ＦＲＢ理事がパネルディスカッションに参加 ラガルドＩＭＦ専務理事が米経済について会見 ◇決算予定 04 Jun BMO Q2 2015 Joy Global Inc ◇休場 ブラジル