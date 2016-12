アジア通貨動向（3日）＝幅広く上昇、財務相発言でバーツは1週間ぶり高値

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア新興国通貨は対ドルで幅広く上 昇、タイバーツは1週間ぶりの高値をつけた。タイのソムマイ財務相は3日、金融政策の 一段の緩和は必要ないとの考えを示した。 対ギリシャ支援をめぐる協議進展に対する期待感や、欧州諸国の利回り急上昇を背景 に、ユーロは2日に2%急伸。ドルが下落した。米連邦準備理事会(FRB)の年内利上 げ観測を背景にここ数週間、圧力にさらされてきたアジア通貨が回復基調になっている。 タイバーツ は1ドル=33.60バーツと1週間ぶりの高値をつけている。 韓国ウォン、台湾ドル、マレーシアリンギもアジア通貨全体の上昇を主導している。 インドネシアルピア は小幅に上昇した。同国金融市場は2日は休場だった。 *0702GMT(日本時間午後4時02分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.97 124.13 +0.13 Sing dlr 1.3461 1.3486 +0.19 Taiwan dlr 30.798 31.002 +0.66 Korean won 1104.82 1112.40 +0.69 Baht 33.64 33.80 +0.48 Peso 44.69 44.71 +0.04 *Rupiah 13207.00 13220.00 +0.10 Rupee 63.93 63.82 -0.17 Ringgit 3.6755 3.6985 +0.63 Yuan 6.1971 6.1984 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.97 119.66 -3.48 Sing dlr 1.3461 1.3260 -1.49 Taiwan dlr 30.798 31.718 +2.99 Korean won 1104.82 1099.30 -0.50 Baht 33.64 32.90 -2.20 Peso 44.69 44.72 +0.07 Rupiah 13207.00 12380.00 -6.26 Rupee 63.93 63.03 -1.41 Ringgit 3.6755 3.4965 -4.87 Yuan 6.1971 6.2040 +0.11 *インドネシアの金融市場は2日は休場だった。前日の数値は1日のもの。