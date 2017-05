UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り7カ月ぶり高水準、欧州利回り上昇受け

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*01.50=3.1005% 前営業日終盤 99*22.00=3.0159% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*29.50=2.3606% 前営業日終盤 98*24.00=2.2660% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*03.75=1.6852% 前営業日終盤 99*15.50=1.6079% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*29.00=0.6725% 前営業日終盤 99*30.00=0.6566% 3日の米金融・債券市場では、5月のADP全米雇用報告が堅調だったことで国債が 売られ、10年債利回りは7カ月ぶりの高水準を付けた。欧州中央銀行(ECB)が今年 のユーロ圏インフレ率見通しを引き上げたことで独連邦債利回りが上昇したことも米国債 利回りの上昇につながった。 終盤の取引で10年債 は29/32安、利回りは2.369%で推移。 利回りは一時2.3880%と、7カ月ぶりの水準まで上昇した。 30年債 は1─23/32安、利回りは3.110%。利回りは一時3 .1280%と、3週間ぶり高水準に並んだ。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁はこの日の理事会後の記者会見で、ユーロ圏経 済は幾分失速した可能性があると認識を示し、3月に開始した量的緩和策を完全に実施す る意向をあらためて表明。ただ、市場の注目はECBが発表したスタッフ予想で今年のイ ンフレ見通しを3月時点の横ばいから0.3%上昇に上方修正したことに集まった。 独10年債 利回りは0.89%と、前年10月下旬以来の水準に上昇し た。 Gプラスエコノミクス(ロンドン)の首席エコノミスト兼ディレクター、レナ・コミ レバ氏は、「ECBの量的緩和(QE)によりデフレリスクは解消したが、ECBは中期 的な安定に対する下方リスクへの対処の面で、QEの効果に対し慎重な見方を崩していな いもようだ」としている。 朝方発表されたでは、企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセ ッシング(ADP)とムーディーズ・アナリティクスの5月の全米雇用報告で、民間部門 雇用者数は20万1000人増加。ロイターがまとめた市場予想の20万人増を上回った 。一方、米供給管理協会(ISM)が発表した5月の非製造業総合指数(NMI)は55 .7と、4月の57.8から低下し、予想の57.0も下回るなど低調だった。 米連邦準備理事会(FRB)が午後に公表した地区連銀経済報告(ベージュブック) では、米経済活動は4月初旬から5月下旬にかけて拡大したとの認識が示されたものの、 油・天然ガス産業の投資が減少していることで、成長ペースは「控えめから緩やか」にな るとの見方も示された。ただ、市場は大きく反応しなかった。 Tボンド先物9月限 は2─2/32安の149━23/32。 Tノート先物9月限 は26.5/32安の125─15.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 23.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (+1.50)