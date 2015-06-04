新規上場企業の横顔：富士山マガジンサービス（7月7日マザーズ上場）

［東京 ４日 ロイター］ - ７月７日にマザーズ上場予定の「富士山マガジンサー ビス」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都渋谷区南平台町 ≪事業内容≫ 自社ＷＥＢサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供 ≪代表者≫ 代表取締役社長 西野伸一郎 ≪資本金≫ 1億6237万円 ≪発行済み株式数≫ 153万4190株（2015年6月3日） ≪従業員数≫ 51名（2015年4月30日現在） ≪業績≫ 2014年12月期 2013年12月期 売上高（千円） 1,941,529 804,371 経常利益（千円） 203,911 67,438 当期利益（千円） 126,686 65,499 １株当たり利益（円） 82.58 42.69 １株当たり純資産（円） 207.09 124.51 配当（円） - - 注）2015年3月20日付けで、1株を10株に分割 ≪業績・連結≫ ≪総資産≫ （千円） 2,321,072（2014年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 317,715（2014年12月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） カルチュア・エンタテインメント 27.80 491,420 西野 伸一郎 27.69 489,500 トランス・コスモス 14.22 251,300 ユナイテッド 8.60 152,000 ベンチャーユナイテッド 4.41 78,000 神谷アントニオ 3.91 69,200 Ｆｕｊｉｓａｎ．ｃｏｍ， Ｉｎｃ． 2.83 50,000 相内 遍理 2.00 35,370 高野 剛 1.82 32,200 ５８１Ｗｉｌｃｏｘ Ａｖｅ． 1.45 25,700 ≪監査人≫ 東陽監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年６月１７日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年６月１９日から２０１５年６月２５日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年６月２６日 ≪申込期間≫ ２０１５年６月２９日から２０１５年７月２日 (以上、２０１５年６月３日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報