アジア通貨動向（4日）＝総じて下落、ルピアが17年ぶり安値圏

[シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア新興国通貨はインドネシアルピ アが対米ドルで17年ぶり安値圏にあるほか、総じて下落。米国債利回りが上昇したこと や米雇用統計の発表を5日に控えていることが背景にある。 ルピア は一時1ドル=1万3244ルピアに下落。3月半ばにつけた199 8年8月以来の安値、1万3245ルピアに迫っている。 インドネシア中央銀行の広報担当者ピーター・ジェイコブス氏は4日、為替や債券相 場の変動を沈静化させるため「常に」市場を注視していると発言。ルピアの下落について 、ユーロの上昇が要因だとの見方を示した。 5日発表される5月の米雇用統計と、米連邦準備理事会(FRB)が16─17日に 開く連邦公開市場委員会(FOMC)を受けて、米国の年内の利上げ観測がさらに強まる 場合、アジア新興国通貨は一段の売り圧力にさらされる可能性があるとアナリストは指摘 する。 韓国ウォンは対ドルで下落。市場では、円安で当局のウォン売り介入の可能性が高ま ることが警戒されている。 シンガポールドルは対マレーシアリンギ で一時1シンガポールドル=2. 7511リンギまで上昇し、トムソン・ロイターのデータ収集を開始した1990年以来 の高値水準をつけた。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.31 124.24 -0.06 Sing dlr 1.3465 1.3425 -0.30 Taiwan dlr 30.855 30.922 +0.22 Korean won 1112.20 1104.70 -0.67 Baht 33.74 33.69 -0.15 Peso 44.79 44.74 -0.11 Rupiah 13243.00 13220.00 -0.17 Rupee 64.17 63.90 -0.43 Ringgit 3.7040 3.6855 -0.50 Yuan 6.2008 6.1976 -0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.31 119.66 -3.74 Sing dlr 1.3465 1.3260 -1.52 Taiwan dlr 30.855 31.718 +2.80 Korean won 1112.20 1099.30 -1.16 Baht 33.74 32.90 -2.49 Peso 44.79 44.72 -0.16 Rupiah 13243.00 12380.00 -6.52 Rupee 64.17 63.03 -1.78 Ringgit 3.7040 3.4965 -5.60 Yuan 6.2008 6.2040 +0.05