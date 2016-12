UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、独連邦債に連動

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*05.00=3.0431% 前営業日終盤 98*01.50=3.1005% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時57分 98*12.00=2.3088% 前営業日終盤 97*29.50=2.3606% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*10.25=1.6425% 前営業日終盤 99*03.75=1.6852% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 99*29.50=0.6646% 前営業日終盤 99*29.00=0.6725% 4日の米金融・債券市場では、独連邦債利回りが低下に転じたことに連動し、米国債 利回りも低下した。 朝方発表された週間新規失業保険申請件数が予想を超えて減少したことで、米国債利 回りが押し上げられる場面もあった。ただ、市場関係者はこのところの利回り上昇は急激 だったと指摘。ギリシャ支援協議をめぐる懸念で安全資産としての米国債に買いが入った との見方も出ている。 この日の欧州市場では、独10年債 利回りは一時は1%に迫る水準まで 上昇したものの、その後は0.830%まで低下。 こうした動きにつられ、米10年債 利回りは一時8カ月ぶりの高水準と なる2.425%まで上昇したものの、終盤の取引では2.312%に低下。価格は15 /32高で推移している。 30年債 利回りは一時3.159%と、前年10月以来の水準に上昇し たものの、終盤の取引では3.040%に低下した。 野村証券(ニューヨーク)の米国金利ストラテジスト、ジョージ・ゴンカルベス氏は 「独連邦債の動きを追えば、米国債の動きが予見できる」と指摘。アナリストの間では、 米連邦準備理事会(FRB)が利上げに踏み切るまで米国債が独連邦債に連動する状態は 続くとの見方が出ている。 労働省が発表した5月30日終了週の新規失業保険申請件数は、季節調整済みで前週 比8000件減の27万6000件となり、予想の27万9000件を超えて減少。労働 市場の引き締まりを示すとされる30万件を13週連続で下回った。 このほか、23日終了週の受給総数が前週比3万人減の219万6000人となり、 2000年11月以来の低水準をつけるなど、労働市場が底堅く推移していることが示さ れた。 市場は5日に労働省が発表する雇用統計に注目。ロイターが実施した調査では、非農 業部門雇用者数は22万5000人増、失業率は5.4%になるとの予想が示されている 。 Tボンド先物9月限 は1─21/32高の151━12/32。 Tノート先物9月限 は14.5/32高の125─30/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (+1.75)