［５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Saturday, 06 June, 2015------------------------------
＜海外＞ ◇イベント 日中財務対話（北京）
Sunday, 07 June, 2015------------------------------ 0915 福島県原子力損害対策協議会 -
＜海外＞ ◇イベント Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、８日まで） 米独首脳会談（バイエルン） トルコ議会選挙
Monday, 08 June, 2015------------------------------ 0850 日本：５月貸出・預金動向（日銀） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（５月中:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1530 日本：経団連会長会見 -
＜海外＞ ◇指標 08Jun : 中国貿易統計 May 08Jun 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Apr 08Jun 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Apr 08Jun 08:00 台湾：貿易収支 May 08Jun 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jun ◇イベント 16:00 バルファキス・ギリシャ財務相が演説「ＥＵにおけるギリシャの将来」 Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、最終日）
◇決算予定 ◇休場 豪〔女王誕生日〕
Tuesday, 09 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：５月マネーストック（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：５年利付国債（６月債)の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1430 日本：サントリー ＲＴＤ新商品説明会 - 1500 日本：5月工作機械受注速報（日本工作機械工業会) - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 ◇決算予定
Wednesday, 10 June, 2015------------------------------ 0850 日本：５月企業物価指数（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 -
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:00 アイスランド：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 19:45 英財務相・中銀総裁がマンションハウス・スピーチ
◇決算予定
Thursday, 11 June, 2015------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（６月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1500 日本：5月投信概況 - 1515 日本：２０年利付国債の第２非価格競争入札結果 - 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第１グループ） -
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 15:00 米財務省３０年物ＴＩＰＳ入札条件 16:00 米資金循環統計 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jun
◇決算予定
Friday, 12 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1330 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1400 日本：債券市場参加者会合（日銀、第２グループ） - 1500 電事連会長（関電社長）会見 - 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第３グループ） -
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 フィリピン
Monday, 15 June, 2015------------------------------
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 Jun ◇決算予定
Tuesday, 16 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 米連邦公開市場委員会（１７日まで） ◇決算予定
Wednesday, 17 June, 2015------------------------------ 1000 ＫＤＤＩ株主総会 -
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 イエレン米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 17 Jun 11:30 Q4 2015 FedEx
Thursday, 18 June, 2015------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 - 1000 ＮＴＴドコモ株主総会 - 1000 ヤフー株主総会 -
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Jun 07:30 スイス：中銀金利発表 Q2 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） デンマーク総選挙 ◇決算予定 18 Jun AMC Q1 2016 Red Hat Inc
Friday, 19 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 - 0700 日本：６月ロイター企業調査 - 1000 ソフトバンク株主総会 - 1400 日本：4月景気動向指数改定値 - 1400 日本：景気動向指数改訂４月分 - ＜海外＞ ◇指標 ◇イベント 15:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 16:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場 台湾
Monday, 22 June, 2015------------------------------
＜海外＞ ◇指標 ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 中国（端午節）
Tuesday, 23 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
＜海外＞
Wednesday, 24 June, 2015------------------------------ ＜海外＞
Thursday, 25 June, 2015------------------------------ ＜海外＞ ◇指標 ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ◇決算予定
Friday, 26 June, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1000 ＮＴＴ株主総会 - ＜海外＞ ◇指標 ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ◇決算予定
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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