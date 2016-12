再送-アジア通貨動向（5日）＝インドネシアルピアが17年ぶり安値更新

(本文2段落目の表現を修正しました) [シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア通貨市場では、インドネシアル ピアが対ドルで17年ぶり安値を更新したほか、大半の新興国通貨が週ベースで下落とな る見通しだ。米国債の利回り上昇がアジア通貨の売り材料となっている。 ルピア は一時、1ドル=1万3295ルピアを付け、1998年8月以来の安 値に下落した。三井住友銀行シンガポール支店のシニア・グローバル・マーケット・アナ リスト、岡川聡氏は、今週の下落は海外投資家によるインドネシア資産からの資金引き揚 げではなく、むしろ国内勢によるドル買いが要因と分析している。 フィリピンペソ は5カ月ぶり安値、マレーシアリンギ は7週間ぶ り安値を付けた。一方、ウォン やインドルピー は底堅い。 *0651GMT(日本時間午後3時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.49 124.37 -0.10 Sing dlr 1.3481 1.3479 -0.01 Taiwan dlr 30.855 31.062 +0.67 Korean won 1110.40 1113.90 +0.32 Baht 33.72 33.72 +0.00 Peso 44.85 44.82 -0.08 Rupiah 13290.00 13279.00 -0.08 Rupee 63.90 64.00 +0.16 Ringgit 3.7130 3.6965 -0.44 Yuan 6.2077 6.2010 -0.11 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.49 119.66 -3.88 Sing dlr 1.3481 1.3260 -1.64 Taiwan dlr 30.855 31.718 +2.80 Korean won 1110.40 1099.30 -1.00 Baht 33.72 32.90 -2.43 Peso 44.85 44.72 -0.29 Rupiah 13290.00 12380.00 -6.85 Rupee 63.90 63.03 -1.35 Ringgit 3.7130 3.4965 -5.83 Yuan 6.2077 6.2040 -0.06