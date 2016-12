UPDATE 2-米5月雇用者数28万人増、求職者増え失業率5.5％に悪化

(内容を追加しました。) [ワシントン 5日 ロイター] - 米労働省が5日発表した5月の雇用統計による と、非農業部門の雇用者数は28万人増となり、昨年12月以来の高い伸びとなった。失 業率は0.1ポイント上昇の5.5%で、約7年ぶりの低水準となった4月から悪化した 。雇用市場に対する前向きな見方が広がっていることを反映し、労働参加率が高まったこ とが背景にあるとみられる。賃金も上昇し、米連邦準備理事会(FRB)が9月に利上げ に踏み切る可能性が再び強まってきた。 市場予想は就業者数が22万5000人増、失業率が5.4%だった。 5月は、昨年の就業者数の月間平均である26万人を上回った。3月と4月の就業者 数は差し引きで3万2000人の上方修正となった。 1時間当たりの平均賃金は0.08ドル増えた。前年同月と比べて2.3%上昇し、 2013年8月以来の大きな伸びを示した。週当たりの平均労働時間は前月から横ばいの 34.5時間だった。 初めて就労する人向けの技能をあまり必要としない仕事が増えていることや、新規雇 用の職種の幅が広がっていることを背景に、賃金は今後も伸びるとみられる。多くの州が 最低賃金を引き上げており、いくつかの大企業は賃上げを発表している。 求職者を含む働き手の割合を示す労働参加率は0.1ポイント上がり62.9%と、 4カ月ぶりの高水準となった。 正規雇用を望みつつもパートとして働く人を含めたより広範な失業率(U6)は前月 から横ばいの10.8%だった。 職を得る見込みが低いとして求職を断念している人の数は2008年10月以来の低 水準となったほか、労働年齢人口に占める雇用者数の割合は2009年6月以来の高水準 となった。 27週間以上の長期失業者の割合は28.6%と、6年ぶりの水準に低下した。 ウニクレディト・リサーチの米経済チーフエコノミスト、ハーム・バンドホルツ氏は 「これまで求職を断念していた人々が雇用拡大を受けて労働市場に復帰しており、また求 職者数が過去最高の水準にあることで、彼らが職を得る見込みも高まっている」と分析す る。 幅広い職種で就職者が増えた。製造業は7000人増と4月の1000人増から伸び が加速した。建設業は1万7000人増で、住宅市場の底堅さを反映している。一方、原 油安などの影響で鉱業は1万8000人減と、5カ月連続でマイナスとなった。 ジャニー・モンゴメリー・スコットのチーフ投資ストラテジスト、マーク・ラスチー ニ氏は「この日の数字は、FRBが9月に利上げに踏み切る上で支援材料になる」と述べ る。 第1・四半期の米国内総生産(GDP)は0.7%減とマイナス成長に落ち込んだ。 ただ、一時的な要因が足かせとなったこともあり、数字があらわすほど経済は悪くない可 能性がある。第2・四半期の初めは、ドル高やエネルギー部門の投資削減の影響が残り、 経済活動は鈍いままだったが、この日の雇用統計や5月の自動車販売、製造業関連の統計 は底堅く、経済にある程度勢いが出てきたことを示唆している。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのシニアエコノミスト、ミシェル・マイヤー 氏は「今回の強い雇用統計は、経済のすう勢が引き続き改善していることを示している」 とし、9月の利上げ開始を予想した。 統計の詳細は以下のとおり。 May April (Prev) March (Prev) 非農業部門雇用者増減 280 221 223 119 85 (単位:1000人) 失業率(%) 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 平均週間労働時間 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 製造業労働時間 40.7 40.7 40.8 40.9 40.9 ─残業時間 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 時間当たり賃金(ドル) 24.96 24.88 24.87 24.85 24.84 増減率(%) 0.3 0.1 業態別雇用者数増減(単位:1000人) May April (Prev) March (Prev) 民間部門合計 262 206 213 117 94 財生産 6 21 31 -20 -21 建設 17 35 45 -12 -9 製造 7 1 1 6 0 サービス 256 185 182 137 115 卸売 4.1 -2.3 -4.5 5.4 9.9 小売 31.4 13.3 12.1 31.6 24.5 輸送・保管 13.1 10.8 15.2 1.9 8.1 情報 -3 8 3 -2 0 金融取引 13 8 9 13 7 専門職 63 66 62 39 35 人材派遣 20.1 16.1 16.1 15.8 13.2 レジャー・接客 57 10 17 6 -6 政府 18 15 10 2 -9 家計調査 May April March(単位:1000人) 労働人口増減 397 166 -96 就業者増減 272 192 34 失業者増減 125 -26 -130 U‐6失業率(%)* May April March 10.8 10.8 10.9 長期失業者(27週間以上) May April March (単位:1000人) 2,502 2,525 2,563 エコノミスト予想(ロイター調査) 非農業部門雇用者増減 +225,000 民間部門雇用者数 +220,000 失業率 5.4 pct 時間当たり賃金増減 +0.2 pct 平均週間労働時間 34.5 hours *U6:(完全失業者+縁辺労働者+経済情勢のためにパートタイムで就業している者) /(労働力人口+縁辺労働者)