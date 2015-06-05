〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（6月2日終了週）

［５日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク ・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 244,626 -501 -218,581 -6,363 -161,471 5,183 改質ガソリン 27,276 3,801 43,245 -4,287 -108,930 -5,189 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -5,774 -1,039 80,075 1,038 -95,818 -4,512 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 138,760 3,415 -3,335 -1,734 2,361,865 79,778 改質ガソリン 32,226 4,260 6,182 1,415 368,642 -15,553 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 2,633 4,488 18,883 25 361,700 -8,477 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 244,522 -6,493 -170,525 1,738 -169,430 4,525 改質ガソリン 27,019 3,869 42,922 -4,459 -107,209 -4,953 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -5,340 -1,368 78,785 956 -92,548 -3,837 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 94,996 -1,980 437 2,210 1,651,499 37,102 改質ガソリン 30,847 3,899 6,421 1,644 356,325 -17,014 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 256 4,340 18,847 -91 342,066 -10,009 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス