米金融・債券市場＝利回り上昇、強い雇用統計で9月利上げ観測高まる

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*24.50=3.1153% 前営業日終盤 99*05.00=3.0431% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*16.00=2.4094% 前営業日終盤 98*12.00=2.3088% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*27.00=1.7435% 前営業日終盤 99*10.25=1.6425% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.25=0.7166% 前営業日終盤 99*29.50=0.6646% 5日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。予想を上回る雇用統計を受け て、9月の利上げ観測が高まった。 利回りは全般的に上昇したが、とりわけ短期債の利回りが顕著となり、2年債利回り はおよそ4年ぶりの水準をつけた。5年債利回りも半年ぶりの高水準となった。 その結果、2・10年債の利回り格差は168ベーシスポイント(bp)に拡大した 。 5月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数が28万人増となり、昨年12月以来の 高い伸びとなった。また1時間当たりの平均賃金は前年比2.3%上昇し、2013年8 月以来の大きな伸びを示した。 ウィルミントン・トラストの債券ポートフォリオマネジャー、ウィルマー・スティス 氏は「6月の利上げはないと思うが、9月の利上げの可能性は確実に高まった」と指摘し た。 午後終盤の取引で、指標10年債 は27/32安。利回りは2.402 %と、前日の2.310%から上昇した。利回りは一時、8カ月ぶりの水準となる2.4 42%に上昇、週間でも2013年6月以来の大幅上昇となった。 30年債 は1ポイント以上下落。利回りは3.044%から3.109 %に上昇した。 2年債 は3/32安。利回りは0.720%、一時は0.752%まで跳 ね上がり、4年超ぶりの水準を記録した。週間の上昇幅としては3カ月ぶりの大きさとな った。 アナリストによると、来週は社債の発行が相次ぐ可能性があり、国債相場の重しとな るとみられている。 Tボンド先物9月限 は1─21/32安の149━23/32。 Tノート先物9月限 は26.5/32安の125─3.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 23.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -21.50 (+1.25)