9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 閣議・閣議後会見 0850 ５月マネーストック（日銀） 1030 流動性供給入札（財務省） 1030 ５年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1400 ５月消費者態度指数（内閣府） 1500 ５月工作機械受注速報（日本工作機械工業会) 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など ８日（月） ◇指標 08Jun 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Apr 08Jun 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Apr 08Jun 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jun ◇イベント 16:00 バルファキス・ギリシャ財務相が演説「ＥＵにおけるギリシャの将来」 Ｇ７首脳会議（ドイツ・エルマウ城、最終日） ◇休場 豪〔女王誕生日〕 ９日（火） ◇指標 01:30 豪求人広告 May 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） May 01:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 May 08:30 英貿易収支（国立統計局） Apr 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） Q1 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） May 14:00 米卸売在庫（商務省） Apr 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Apr ◇イベント 16:00 ダドリー米ＮＹ連銀総裁、エコノミッククラブの昼食会に参加 17:00 米財務省３年債入札