新規上場企業の横顔：平山（7月10日ジャスダック上場）

［東京 ８日 ロイター］ - ７月１０日にジャスダック上場予定の「平山」<7781.T >の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都港区港南 ≪事業内容≫ 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材 派遣事業、有料職業紹介事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 平山善一 ≪資本金≫ 1億円 ≪発行済み株式数≫ 141万5200株（2015年6月5日） ≪従業員数≫ 909名（2015年4月30日現在） ≪業績≫ 2014年6月期 2013年6月期 売上高（千円） 7,374,116 6,530,812 経常利益（千円） 318,373 306,780 当期利益（千円） 178,601 150,477 １株当たり利益（円） 131.11 108.04 １株当たり純資産（円） 902.27 789.89 配当（円） 6,556.00 4,020.00 注）2015年2月13日付けで、1株を200株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年6月期 2013年6月期 売上高（千円） 8,250,526 7,421,209 経常利益（千円） 325,816 314,539 当期利益（千円） 182,358 153,987 １株当たり利益（円） 133.87 110.56 １株当たり純資産（円） 937.62 822.48 ≪総資産≫ （千円） 3,784,808（2014年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,235,621（2014年6月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） スリーアローズ 26.83 426,000 平山 善一 24.76 393,200 平山 恵一 12.68 201,400 ハクトコーポレーション 11.20 177,800 平山 智一 5.13 81,400 柴田 寛 3.40 54,000 平寛堂 2.65 42,000 平山 上一 2.54 40,400 平山 2.42 38,400 谷口 久志 2.02 32,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年６月１９日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年６月２３日から２０１５年６月２９日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年６月３０日 ≪申込期間≫ ２０１５年７月２日から２０１５年７月７日 (以上、２０１５年６月５日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報