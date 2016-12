アジア通貨動向（8日）＝リンギ9年ぶり安値、ルピアも17年ぶり安値更新

[シンガポール 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨市場で、マレーシアリンギ が9年ぶり安値をつけた。インドネシアルピアも17年ぶり安値を更新した。米雇用統計 発表を受け、年内の米利上げ観測が強まったことが背景。 5日に発表された5月米雇用統計が底堅い内容となり、米ドルはアジア新興国通貨に 対し全般的に上昇。 リンギ は1ドル=3.7590リンギに下落し、2006年1月以来の安値を つけた。 ルピア は3営業日連続で17年ぶり安値を更新。一時、1998年8月以来の 安値となる1ドル=1万3375ルピアをつけた。 *0151GMT(日本時間午前10時51分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 125.43 125.65 +0.17 Sing dlr 1.3590 1.3575 -0.11 Taiwan dlr 30.994 31.032 +0.12 Korean won 1119.01 1111.10 -0.71 Baht 33.87 33.71 -0.47 Peso 45.07 44.87 -0.44 Rupiah 13350.00 13271.00 -0.59 Rupee 63.75 63.75 +0.00 Ringgit 3.7570 3.7185 -1.02 Yuan 6.2079 6.2034 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 125.43 119.66 -4.60 Sing dlr 1.3590 1.3260 -2.43 Taiwan dlr 30.994 31.718 +2.34 Korean won 1119.01 1099.30 -1.76 Baht 33.87 32.90 -2.86 Peso 45.07 44.72 -0.78 Rupiah 13350.00 12380.00 -7.27 Rupee 63.75 63.03 -1.13 Ringgit 3.7570 3.4965 -6.93 Yuan 6.2079 6.2040 -0.06