アジア通貨動向（9日）＝ルピア17年ぶり安値更新、ウォンとバーツは小幅上昇

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では、インドネシアル ピアが対ドルで17年ぶり安値を更新。インドネシア主要株価指数も3%超下落した。 ただ、ドルの幅広い下落がアジア通貨を支援している。 ルピア は一時、1ドル=1万3384ルピアと、トムソンロイターのデータに よると、1998年8月以来の安値を更新。その後は下げ幅を縮小した。 ルピアが対ドルで17年ぶり安値を更新するのは4日連続。 韓国ウォン は1ドル=1118.9ウォンと0.4%高。輸出業者のドル 需要がウォンの上げ幅を抑えている。 タイバーツ は小幅上昇。直近では1ドル=33.72バーツ近辺で推移して いる。 *0614GMT(日本時間午後3時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 124.24 124.50 +0.21 Sing dlr 1.3524 1.3531 +0.05 Taiwan dlr 31.117 31.275 +0.51 Korean won 1117.92 1123.30 +0.48 Baht 33.72 33.82 +0.30 Peso 45.04 45.03 -0.03 Rupiah 13315.00 13374.00 +0.44 Rupee 63.94 64.08 +0.23 Ringgit 3.7605 3.7675 +0.19 Yuan 6.2049 6.2056 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 124.24 119.66 -3.69 Sing dlr 1.3524 1.3260 -1.95 Taiwan dlr 31.117 31.718 +1.93 Korean won 1117.92 1099.30 -1.67 Baht 33.72 32.90 -2.43 Peso 45.04 44.72 -0.71 Rupiah 13315.00 12380.00 -7.02 Rupee 63.94 63.03 -1.42 Ringgit 3.7605 3.4965 -7.02 Yuan 6.2049 6.2040 -0.01