再送-10日の国内・海外経済指標と行事予定

(経済財政諮問会議の時間を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ５月企業物価指数（日銀） 0850 ４月機械受注（内閣府） 0900 衆院平和安全特別委員会 1000 衆院財務金融委員会 1000 佐藤日銀審議委員講演（甲府） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1330 佐藤日銀審議委員会見（甲府） 1710 経済財政諮問会議 1910 甘利経済再生相会見 ●海外指標など ９日（火） ◇指標 08:30 英貿易収支（国立統計局） Apr 09:00 ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） Q1 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） May 14:00 米卸売在庫（商務省） Apr 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Apr ◇イベント 16:00 ダドリー米ＮＹ連銀総裁、エコノミッククラブの昼食会に参加 17:00 米財務省３年債入札 １０日（水） ◇指標 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Apr 08:30 英鉱工業生産（国立統計局） Apr 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 18:00 米財政収支（財務省） May ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:00 アイスランド：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 19:45 英財務相・中銀総裁がマンションハウス・スピーチ 21:00 ＮＺ：中銀金利発表