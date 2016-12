UPDATE 1-米金融・債券市場＝中長期債利回り7カ月ぶり高水準、週内の入札で売り圧力

(レートを更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*21.50=3.1730% 前営業日終盤 97*25.00=3.1144% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*07.00=2.4420% 前営業日終盤 97*23.50=2.3824% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*25.00=1.7570% 前営業日終盤 99*00.50=1.7072% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時40分 99*26.00=0.7209% 前営業日終盤 99*28.25=0.6848% 9日の米金融・債券市場は、期間が長めの国債利回りが7カ月ぶりの水準に上昇。今 週は大規模な国債入札が実施されることから、売り圧力が高まっている。 RBSセキュリティーズの米債ストラテジスト、エド・アトキンス氏は「週内に加速 する国債入札がこの日の焦点となった」と述べた。 トレーダーの間からは、欧州市場で独連邦債の売りが再燃したことも、米債利回り上 昇につながったとの声が聞かれた。 米財務省は週内に総額580億ドルの国債入札を実施する。 同日行われた240億ドルの3年債入札では、最高落札利回りが1.125%と、2 011年4月以来の高水準となった。 3年債入札が底堅い需要を集めたとの見方から、流通市場では買いが一部戻り、長期 ゾーンの利回りは7カ月ぶり高水準からは低下した。 今週は3年債のほか、10日に210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)、 11日に130億ドルの30年債(リオープン)の入札がそれぞれ実施される。 また、ギリシャ支援協議の行方をめぐる懸念から、米債に一部逃避買いも入った。 終盤、指標10年債 利回りは、前日比4ベーシスポイント(bp)上昇 し、2.420%。一時、7カ月ぶりの高水準となる2.449%をつけた。 30年債 利回りは5bp上昇の3.152%。一時3.183%と、7 カ月ぶりの高水準に達した。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、週内に最大300億ドル規模の投資適格 級の社債が発行される見通し。 Tボンド先物9月限 は29/32安の149━04/32。 Tノート先物9月限 は7.5/32安の125─3.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (-0.25)