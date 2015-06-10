11日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月11日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0850 ４─６月期法人企業景気予測調査（財務省、内閣府） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ４０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 ５月投信概況 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1700 菅原財務副大臣会見 1800 債券市場参加者会合（日銀） ●海外指標など １１日（木） ◇指標 01:30 豪雇用統計（連邦統計局） May 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） May 05:30 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） May 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米輸出入物価（労働省） May 12:30 米小売売上高（商務省） May 14:00 米企業在庫（商務省） Apr ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 15:00 米財務省３０年物ＴＩＰＳ入札条件 16:00 米資金循環統計 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jun