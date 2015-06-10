［１０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Thursday, 11 June, 2015---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0900 日立製作所、ＩＲデー（アナリスト・機関投資家・報道機関向け事業説明会） 09:00-09:10あいさつ・概要説明 09:15-09:50Smart Transformation Project 09:55-10:40情報・通信システム事業 10:50-11:40電力システム事業 11:45-12:35インフラシステム事業 13:20-13:55鉄道システム事業 14:00-14:35都市開発システム事業 14:45-15:20オートモティブシステム事業 15:25-16:00ヘルスケア事業 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：２０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：４０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 日本：５月投信概況 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第１グループ）

●海外● ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 15:00 米財務省３０年物ＴＩＰＳ入札条件 16:00 米資金循環統計 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Jun

Friday, 12 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1030 日本：国債投資家懇談会（財務省） 1330 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 日本：債券市場参加者会合（日銀、第２グループ） 1500 電事連会長（関電社長）会見 1600 日本：国債市場特別参加者会合（財務省） 1800 日本：債券市場参加者会合（日銀、第３グループ）

●海外● ◇休場 フィリピン Monday, 15 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 月例経済報告（６月） Time Unknown 財政再建に関する特命委員会（自民党）財政健全化計画策定に向け、最終提言 1300 ジャパンディスプレイ 反射型カラー液晶事業説明会

●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 Tuesday, 16 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 トヨタ 株主総会 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1300 日本：５月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 米連邦公開市場委員会（１７日まで） Wednesday, 17 June, 2015---------------------------------------- 1000 ＫＤＤＩ株主総会 1000 ホンダ 株主総会 1000 ＪＡＬ 株主総会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 イエレン米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 17 Jun 11:30 Q4 2015 FedEx 17 Jun AMC Q4 2015 Oracle Corp

Thursday, 18 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 ＮＴＴドコモ株主総会 1000 ヤフー株主総会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：２年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：４０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Jun 07:30 スイス：中銀金利発表 Q2 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） デンマーク総選挙

◇決算予定 18 Jun AMC Q1 2016 Red Hat Inc Friday, 19 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目）

0700 日本：６月ロイター企業調査

1000 ソフトバンク 株主総会 1400 日本：4月景気動向指数改定値（内閣府） 1530 日本：中曽日銀副総裁あいさつ（全国信用金庫大会）

●海外分● ◇イベント 15:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ◇休場 台湾 Monday, 22 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 経済財政諮問会議 骨太方針案を提示 1400 日本：６月金融経済月報（日銀） ●海外● ◇休場 中国（端午節） Tuesday, 23 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 日産自動車 株主総会 1000 シャープ 株主総会 1000 ソニー 株主総会

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 Wednesday, 24 June, 2015---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（５月２１・２２日分） 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数（日銀）

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）、５年債入札 Thursday, 25 June, 2015---------------------------------------- 1000 タカタ 株主総会 1000 東芝 株主総会

●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２６日まで） 17:00 米財務省７年債入札 Friday, 26 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 ＮＴＴ 株主総会 1000 スズキ 株主総会

●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） 16:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演

「The Payments System」 Monday, 29 June, 2015---------------------------------------- 0850 日本：１─３月期資金循環統計（日銀） 1000 ＡＮＡＨＤ 株主総会 Tuesday, 30 June, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 01 July, 2015---------------------------------------- 0850 日本：６月日銀短観

●海外分● ◇休場 香港〔香港特別行政区成立記念日〕、タイ Thursday, 02 July, 2015---------------------------------------- 0850 日本：６月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：６月日銀短観・企業の物価見通し 0850 日本：６月日銀短観の全容 Friday, 03 July, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

●海外● ◇休場 米〔独立記念日〕 Tuesday, 07 July, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Thursday, 09 July, 2015---------------------------------------- 1500 日本：6月工作機械受注 ●海外● ◇休場 ブラジル Friday, 10 July, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。