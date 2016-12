アジア通貨動向（10日）＝ウォンが1％上昇、円につれ高

[シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場では、ウォンKRW= KFTCが上昇。日銀の黒田総裁の発言を受けた円の対ドルでの上昇につれ高となり、1% 高で推移している。1日の上げとしては3カ月ぶりの大きさ。 黒田総裁は10日の衆議院財務金融委員会で、為替動向に関連して「実質実効為替レ ートでは、かなり円安の水準になっている」との見方を示した。そのうえで「実質実効為 替レートがここまで来ているということは、ここからさらに実質実効為替レートが円安に 振れるということは、普通に考えればありそうにない」と語った。 他のアジア通貨もしっかり。シンガポールドル とマレーシアリンギ はともに0.4%超上昇した。 タイバーツ は0.2%高。タイ中央銀行は政策金利を1.50%に据え置い た。据え置きは市場の予想通りだった。 *0637GMT(日本時間午後3時37分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.82 124.35 +1.25 Sing dlr 1.3459 1.3515 +0.42 Taiwan dlr 30.923 31.302 +1.23 Korean won 1108.49 1118.90 +0.94 Baht 33.66 33.72 +0.18 Peso 44.90 44.99 +0.20 Rupiah 13295.00 13300.00 +0.04 Rupee 63.88 63.92 +0.07 Ringgit 3.7350 3.7530 +0.48 Yuan 6.2052 6.2057 +0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.82 119.66 -2.57 Sing dlr 1.3459 1.3260 -1.48 Taiwan dlr 30.923 31.718 +2.57 Korean won 1108.49 1099.30 -0.83 Baht 33.66 32.90 -2.26 Peso 44.90 44.72 -0.40 Rupiah 13295.00 12380.00 -6.88 Rupee 63.88 63.03 -1.33 Ringgit 3.7350 3.4965 -6.39 Yuan 6.2052 6.2040 -0.02