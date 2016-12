UPDATE 2-米金融・債券市場＝10年債利回り約7カ月ぶり高水準、独債安や社債発行で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*27.50=3.2164% 前営業日終盤 96*21.50=3.1730% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*27.00=2.4857% 前営業日終盤 97*07.00=2.4420% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*20.50=1.7870% 前営業日終盤 98*25.00=1.7570% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 99*25.50=0.7290% 前営業日終盤 99*26.00=0.7209% 10日の米金融・債券市場は、指標10年債利回りが約7カ月ぶり高水準。独連邦債 の売りに加え、社債の発行が立て込んでいることを受けた動き。 午後に入り実施された10年債リオープン入札が好調となったことを受け、利回りが 低下する場面もあったものの、終盤にかけ、株高が債券売りを再び誘う展開となった。ま た、ギリシャをめぐりさまざまなニュースが飛び交っていることは、日中の相場のボラテ ィリティにつながった。 終盤、指標10年債 利回りは、前日比7ベーシスポイント(bp)上昇 し、2.489%。一時、2.495%に上昇し、昨年10月1日以来の高水準をつけた 。 ユーロ圏のデフレ懸念が後退する中、独連邦債10年物 利回りは上昇し 、昨年9月以来初めて1%を突破した。 これを受け、米債と日本国債の持ち高を減らす動きが高まったとトレーダーは指摘す る。 DAデイビッドソンの米債取引主任マイク・カリネイン氏は「米債市場は全面的に独 連邦債利回りを追随する動きとなった」と述べた。 また、UBSのストラテジスト、ボリス・ラビンスキ氏は「債券利回りは債券ファン ドからの資金流出を誘うような水準に近づきつつある」と述べた。 米財務省が同日実施した210億ドルの9年11カ月債(リオープン、銘柄統合)入 札は、最高落札利回りが2.461%と、昨年9月以来の高水準となった。応札倍率は2 .74倍と、昨年12月以来の高水準となった。 11日には130億ドルの30年債リオープン入札が実施される。 社債発行も続いている。トムソン・ロイター傘下のIFRによると、8─9日に発行 された投資適格級の社債の規模は180億ドルを超えた。 Tボンド先物9月限 は1─6/32安の147━30/32。 Tノート先物9月限 は14.50/32安の124─21/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -23.25 (-0.75)