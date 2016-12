12日の国内・海外経済指標と行事予定

(6月12日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 メジャーSQ算出日 0825 閣議・閣議後会見 1030 国債投資家懇談会(財務省) 1200 斉藤JPX・CEO会見(外国特派員協会) 1330 4月第3次産業活動指数(経済産業省) 1330 4月鉱工業生産確報(経済産業省) 1400 債券市場参加者会合(日銀、第2グループ) 1500 電事連会長(関電社長)会見 1500 山口公明代表会見(外国特派員協会) 1500 生保協会長会見 1600 国債市場特別参加者会合(財務省) 1800 債券市場参加者会合(日銀、第3グループ) 東証1部指定 ニホンフラッシュ 東証2部から ●海外指標など 6月12日(金) ◇指標 06:00 独卸売物価指数(連邦統計庁) May 09:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Apr 12:00 インド:鉱工業生産 Apr 12:00 インド:CPI May 12:30 米卸売物価指数(労働省) May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jun ◇休場 フィリピン