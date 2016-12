アジア通貨動向（11日）＝ウォンは利下げ受け軟調、後に買い戻しも

[シンガポール 11日 ロイター] - 11日のアジア通貨市場では、新興国通貨 の大半が対ドルで小幅安。この日の夜発表される5月の米小売売上高が、利上げ時期にど う影響するかが注目されている。 ウォン は軟調。中東呼吸器症候群(MERS)感染拡大による経済への影 響を和らげるため、韓国銀行(中央銀行)は政策金利を1.75%から過去最低の1.5 0%に引き下げた。 ただ、政策決定後の李柱烈(イ・ジュヨル)総裁の記者会見での発言はそれほどハト 派的ではなかったと受け止められウォン買い戻しの動きもあったため、下げ幅は縮小した 。 シンガポールドル とフィリピンペソ はいずれも0.2%安。 タイバーツ は横ばい。同国の中銀は前日、政策金利を予想通り1.50%に 据え置いた。三菱東京UFJ銀行(シンガポール)のアナリスト、井野鉄兵氏は、次回8 月の理事会で利下げがあるかどうかがバーツの動向を決めるとの意見を示した。 *0645GMT(日本時間午後3時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.18 122.68 -0.41 Sing dlr 1.3451 1.3415 -0.27 Taiwan dlr 30.910 31.156 +0.80 Korean won 1108.39 1108.20 -0.02 Baht 33.67 33.66 -0.03 Peso 45.00 44.91 -0.20 Rupiah 13295.00 13310.00 +0.11 Rupee 63.88 63.84 -0.06 Ringgit 3.7380 3.7345 -0.09 Yuan 6.2060 6.2061 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.18 119.66 -2.86 Sing dlr 1.3451 1.3260 -1.42 Taiwan dlr 30.910 31.718 +2.61 Korean won 1108.39 1099.30 -0.82 Baht 33.67 32.90 -2.29 Peso 45.00 44.72 -0.62 Rupiah 13295.00 12380.00 -6.88 Rupee 63.88 63.03 -1.32 Ringgit 3.7380 3.4965 -6.46 Yuan 6.2060 6.2040 -0.03