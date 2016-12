UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、30年債入札底堅い

(内容を追加し、表のレートを更新します。) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*04.00=3.0965% 前営業日終盤 95*27.50=3.2164% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*24.00=2.3808% 前営業日終盤 96*27.00=2.4857% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*29.25=1.7290% 前営業日終盤 98*20.50=1.7870% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.25=0.7171% 前営業日終盤 99*25.50=0.7290% 11日の米金融・債券市場は、国債価格が上昇。指標利回りは7カ月ぶり高水準から 低下した。欧州の国債利回りが低下したことや、この日行われた30年債入札が底堅かっ たことが相場を後押しした。 終盤、指標10年債 利回りは、前日比9ベーシスポイント(bp)低下 し2.390%。ロイターデータによると一時2.500%と、昨年10月1日以来の高 水準をつけた。 朝方発表された小売売上高を受け、当初は売りが先行したものの、その後買い戻しが 入ると相場は一転、上昇基調に転じた。ギリシャの支援交渉に行き詰まりがみられたこと も国債買いにつながったという。指標利回りの下げ幅は過去2週間近くで最大となった。 RWプレスプリック(ニューヨーク)の米国債・機関債トレーディング部長、ラリー ・ミルスタイン氏は「欧州での動きや好調な30年債入札を背景に相場は戻す展開となっ た」と述べた。 30年債 は2ポイント上昇、利回りは11bp低下し3.10%。 独連邦10年債 利回りは10bp低下し0.891%。下げ幅は201 3年2月以降で最大。 130億ドルの30年債リオープン入札(ダッチ方式)は、世界的に債券が売られ価 格水準が魅力的となっていることから、堅調な需要を集めた。応札倍率は2.54倍と5 月の前回入札の2.20倍から上昇し、前年12月以来の高水準となった。 こうしたなか、IFRの調べによると、今週の社債発行額はこれまでに300億ドル 近くに達した。 Tボンド先物9月限 は2─13/32高の150━11/32。 Tノート先物9月限 は22.50/32高の125─11.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.75 (+0.50)