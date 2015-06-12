［１２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Monday, 15 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 月例経済報告（６月） Time Unknown 財政再建に関する特命委員会（自民党）財政健全化計画策定に向け、最終提言 1300 日本：ジャパンディスプレイ 反射型カラー液晶事業説明会

●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 Tuesday, 16 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 日本：トヨタ株主総会 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1100 日本：ＮＴＴコミュニケーションズ 米Ｂｏｘ社との提携について会見 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1300 日本：５月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1530 日本：日本取引所グループ ＣＥＯ定例会見

●海外● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 米連邦公開市場委員会（１７日まで） Wednesday, 17 June, 2015---------------------------------------------- 1000 日本：ＫＤＤＩ 株主総会 1000 日本：ホンダ株主総会 1000 日本：ＪＡＬ 株主総会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1600 パナソニック・ＮＴＴ 業務提携について記者会見

●海外● ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 イエレン米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） カーニー英中銀総裁が講演

◇決算予定 17 Jun 11:30 Q4 2015 FedEx 17 Jun AMC Q4 2015 Oracle Corp Thursday, 18 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 日本：ＮＴＴドコモ 株主総会 1000 日本：ヤフー 株主総会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：２年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：４０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本：ソフトバンク 「ペッパー」の一般発売に関する記者発表会 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）

●海外● ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Jun 07:30 スイス：中銀金利発表 Q2 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） デンマーク総選挙

◇決算予定 18 Jun AMC Q1 2016 Red Hat Inc Friday, 19 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 0700 日本：６月ロイター企業調査 1000 日本：ソフトバンク 株主総会 1400 日本：４月景気動向指数改定値（内閣府） 1400 日本：４月景気動向指数改定値（内閣府） 1430 日本：５月の百貨店売上高（日本百貨店協会） 1530 日本：中曽日銀副総裁あいさつ（全国信用金庫大会）

●海外● ◇イベント 15:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

◇休場 台湾 Monday, 22 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 経済財政諮問会議骨太方針案提示 1400 日本：６月金融経済月報（日銀） 1400 日本：５月のショッピングセンター売上高（日本ＳＣ協会） 1400 日本：５月のスーパー売上高（日本チェーンストア協会） 1600 日本：５月のコンビニ売上高（日本フランチャイズチェーン協会）

●海外● ◇休場 中国（端午節） Tuesday, 23 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 日本：日産自動車 株主総会 1000 日本：シャープ 株主総会 1000 日本：ソニー 株主総会

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 Wednesday, 24 June, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（５月２１・２２日分） 0850 日本：５月企業向けサービス価格指数（日銀）

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）、５年債入札 Thursday, 25 June, 2015---------------------------------------------- 1000 日本：タカタ 株主総会 1000 日本：東芝 株主総会

●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２６日まで） 17:00 米財務省７年債入札 Friday, 26 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 日本：ＮＴＴ 株主総会 1000 日本：スズキ 株主総会

●海外● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） 16:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演

「The Payments System」 Monday, 29 June, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：１─３月期資金循環統計（日銀） 1000 日本：ＡＮＡＨＤ 株主総会 Tuesday, 30 June, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 01 July, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：６月日銀短観

●海外● ◇休場 香港〔香港特別行政区成立記念日〕、タイ Thursday, 02 July, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：６月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：６月日銀短観・企業の物価見通し 0850 日本：６月日銀短観の全容

●海外● ◇イベント 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 Friday, 03 July, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

●海外● ◇休場 米〔独立記念日〕 Tuesday, 07 July, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Thursday, 09 July, 2015---------------------------------------------- 1500 日本：6月工作機械受注（日本工作機械工業会）

●海外● ◇休場 ブラジル Friday, 10 July, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。