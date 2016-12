アジア通貨動向（12日）＝軟調、ギリシャ支援協議の不透明感が重し

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨市場では、新興国通貨 の大半が米ドルに対して横ばいか、下落している。ギリシャ支援をめぐる協議の行方が不 透明なことで、リスク警戒感が強まっている。 マレーシアリンギ は一時の上昇分を消し、0.2%安の1ドル=3.7520 リンギ。リンギは8日に9年ぶりの安値をつけており、この1週間では約1%下落した。 市場関係者の間では、堅調な米雇用統計を背景に、米連邦準備理事会(FRB)が今 年中に利上げに踏み切る、との観測が高まっている。ロイターがまとめた調査によると、 大半のアジア新興国通貨に対する投資家のセンチメントは、この2週間で悪化している。 きょうはフィリピンの金融市場は休場。ペソは8日と11日に1ドル=45.15ペ ソという安値水準をつけており、6月に入ってからの下落率は、1.3%に達している。 一方、台湾ドルはしっかりと推移している。今年に入って対米ドルでおよそ2.7% 上昇、アジア新興国通貨のなかで上昇率が最も高い。経常黒字が支援材料になっている。 *0602GMT(日本時間午後3時02分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.46 123.44 -0.02 Sing dlr 1.3468 1.3445 -0.17 Taiwan dlr 30.898 31.162 +0.85 Korean won 1114.40 1108.80 -0.50 Baht 33.69 33.73 +0.12 *Peso 45.15 45.15 +0.00 Rupiah 13320.00 13316.00 -0.03 Rupee 64.04 63.97 -0.10 Ringgit 3.7520 3.7455 -0.17 Yuan 6.2070 6.2065 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.46 119.66 -3.08 Sing dlr 1.3468 1.3260 -1.54 Taiwan dlr 30.898 31.718 +2.65 Korean won 1114.40 1099.30 -1.35 Baht 33.69 32.90 -2.34 Peso 45.15 44.72 -0.95 Rupiah 13320.00 12380.00 -7.06 Rupee 64.04 63.03 -1.57 Ringgit 3.7520 3.4965 -6.81 Yuan 6.2070 6.2040 -0.05 *フィリピン市場は休場。