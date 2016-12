再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を追加しました。) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1720 東京圏国家戦略特区会議 1740 月例経済報告関係閣僚会議、6月月例経済報告 1845 甘利経済財政相会見 ●海外指標など 6月12日(金) ◇指標 06:00 独卸売物価指数(連邦統計庁) May 09:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Apr 12:00 インド:鉱工業生産 Apr 12:00 インド:CPI May 12:30 米卸売物価指数(労働省) May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jun ◇休場 フィリピン 6月15日(月) ◇指標 15Jun 09:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Apr 15Jun 12:30 米NY州製造業業況指数(連銀) Jun 15Jun 13:15 米鉱工業生産(FRB) May 15Jun 14:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Jun 15Jun 20:00 対米証券投資(財務省) Apr ◇イベント 10:30 ロシア:中銀金利発表 Jun