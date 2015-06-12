再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(内容を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1720 東京圏国家戦略特区会議 1740 月例経済報告関係閣僚会議、６月月例経済報告 1845 甘利経済財政相会見 ●海外指標など ６月１２日（金） ◇指標 06:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） May 09:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Apr 12:00 インド：鉱工業生産 Apr 12:00 インド：ＣＰＩ May 12:30 米卸売物価指数（労働省） May 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jun ◇休場 フィリピン ６月１５日（月） ◇指標 15Jun 09:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Apr 15Jun 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jun 15Jun 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） May 15Jun 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jun 15Jun 20:00 対米証券投資（財務省） Apr ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 Jun
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文