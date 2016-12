米金融・債券市場＝小動き、ギリシャ懸念が下支え

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*00.50=3.1022% 前営業日終盤 98*04.00=3.0965% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*21.50=2.3900% 前営業日終盤 97*24.00=2.3808% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*27.25=1.7427% 前営業日終盤 98*29.25=1.7290% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.75=0.7256% 前営業日終盤 99*26.25=0.7171% 12日の米金融・債券市場は、米国債価格が変わらずとなった。ギリシャ支援協議の 行方をめぐる不透明感から逃避買いが入り、長期債利回りは7カ月ぶりの高水準を下回っ ている。 朝方発表された5月の卸売物価指数(PPI)は前月比0.5%上昇し、2012年 9月以来2年8カ月ぶりの大きな伸びとなったほか、6月の米ミシガン大消費者信頼感指 数は94.6と、市場予想の91.5を上回った。 通常なら債券の売り材料となるが、債券相場は当初、前日の勢いが続きプラス圏で推 移していた。 アナリストによると、ギリシャ支援協議で進展が見られず、デフォルト(債務不履行 )懸念から欧米の株式市場が下落したことで、安全資産とされる米国、ドイツの国債の投 資妙味が高まった。 だがギリシャ政府当局者が18日までの合意を目指すと発言し、合意への期待が再び 高まると、午後に入り一部で米国債に売りが出た。 指標10年債 利回りはほぼ横ばいの2.381%。一時は1週間ぶりの 水準となる2.334%まで低下する場面もあった。 30年債 利回りは1ベーシスポイント(bp)低下の3.095%。 来週16━17日には米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催される。最近の米国 債相場の変動を受けて、連邦準備理事会(FRB)が年内利上げの可能性を示唆するかど うか注目される。 Tボンド先物9月限 は4/32高の150━15/32。 Tノート先物9月限 は1.50/32安の125─10/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -22.50 (+0.25)