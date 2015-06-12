〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（6月9日終了週）

［１２日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 235520 -9106 -207137 11443 -159208 2262 改質ガソリン 19660 -7616 45042 1796 -105063 3866

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -6825 -1052 78841 -1234 -93547 2271 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 133726 -5034 -2902 433 2350383 -11482 改質ガソリン 32639 413 7723 1541 366333 -2309

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 6955 4322 14576 -4307 373430 11731 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 236618 -7904 -159492 11033 -165642 3788 改質ガソリン 19445 -7574 44629 1707 -103211 3998

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -6251 -911 77608 -1177 -90851 1697 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 89237 -5759 -721 -1158 1641774 -9725 改質ガソリン 31182 335 7955 1534 353457 -2868

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 4914 4658 14580 -4267 353855 11789 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス