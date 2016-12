16日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議・閣議後会見 1000 参議院財政金融委員会・日銀半期報告 1000 財政審たばこ事業等分科会 1030 5年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 5年利付国債の入札結果 1300 国の債務管理のあり方に関する懇談会 1300 5月マンション発売(不動産経済研究所) 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 日本取引所グループ CEO定例会見 新規上場 ヘリオス がマザーズに(公開価格1200円) 新規上場 スマートバリュー がジャスダックに(公開価格1580円) 追加上場 コマニー が東証2部に(既上場は名証2部) 株主総会 トヨタ(午前10時) ●海外指標など ◇指標 15Jun 09:00 ユーロ圏貿易収支(統計局) Apr 15Jun 12:30 米NY州製造業業況指数(連銀) Jun 15Jun 13:15 米鉱工業生産(FRB) May 15Jun 14:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Jun 15Jun 20:00 対米証券投資(財務省) Apr ◇イベント 10:30 ロシア:中銀金利発表 Jun 13:00 ドラギECB総裁が欧州議会で証言 パリ国際航空ショー(21日まで) 6月16日(火) ◇指標 07:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) May 09:30 英消費者物価指数(国立統計局) May 09:30 英生産者物価指数(国立統計局) May 10:00 ユーロ圏雇用統計(統計局) Q1 10:00 独景気期待指数(ZEW) Jun 13:30 米住宅着工件数(商務省) May 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事録 米連邦公開市場委員会(17日まで) 「エレクトロニック・エンターテイメント・エキスポ(E3)」(18日まで、ロサンゼルス)