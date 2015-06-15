訂正-業務局長に野村氏、文書局長に中村氏＝日銀人事

(蒲原氏の卒業年を「１９６０年」から「１９８４年」に訂正します)

［東京 １５日 ロイター］ - 日銀は１５日付で業務局長に野村充・金融機構局審議役、文書局長に中村武・業務局長を充てる人事を発令した。

支店長は札幌に杉本芳浩・発券局審議役、松本に岡本宜樹・政策委員会室国会渉外課長、京都に大川昌男高松支店長、松江に三輪信司・検査室参事役、高松に菱川功氏、松山に真鍋正臣・名古屋支店次長、熊本に竹内淳一郎・国際局国際調査課長、那覇に蒲原為善・金融研究所歴史研究課長が就任する。香港事務所長には近田健・金融機構局企画役、北京事務所長には和田健治・国際局国際収支課長が就く。金融市場調節を担う金融市場局市場調節課長には奥野聡雄・政策委員会室法務課長を充てる。

●野村 充（のむら みつる）

１９８７年東大法卒、日銀入行、２０１１年５月福島支店長、１３年５月企画局審議役、１４年６月金融機構局審議役。千葉県出身。５２歳。

●中村 武（なかむら たけし）

１９８６年東大法卒、日銀入行、２００９年７月高松支店長、１０年７月金融機構局参事役、１３年５月業務局長。福岡県出身。５１歳。

●杉本 芳浩（すぎもと よしひろ）

１９８６年横浜国大経卒、日銀入行、２０１０年７月那覇支店長。１３年６月金融機構局上席考査役、１４年６月発券局審議役。静岡県出身。５２歳。

●岡本 宜樹（おかもと よしき）

１９９０年東大法卒、日銀入行、２０１０年７月政策委員会室経理課長、１３年６月政策委員会室国会渉外課長。東京都出身。４８歳。

●大川 昌男（おおかわ まさお）

１９８８年京大法卒、日銀入行、２０１３年５月高松支店長。大阪府出身。４９歳。

●三輪 信司（みわ しんじ）

１９８４年東大経卒、日銀入行、２０１３年７月文書局管理課長、１４年６月検査室参事役。兵庫県出身。５４歳。

●菱川 功（ひしかわ いさお）

１９８８年国際基督教大教養卒、日銀入行、２０１１年７月国際局総務課長、１３年６月国際通貨基金へ出向。兵庫県出身。４９歳。

●真鍋 正臣（まなべ まさとみ）

１９８４年慶大商卒、日銀入行、２０１２年３月業務局国債業務課長、１３年４月同営業業務課長、１４年５月名古屋支店次長。愛媛県出身。５３歳。

●竹内 淳一郎（たけうち じゅんいちろう）

１９８９年京大経卒、日銀入行、２０１２年９月国際局国際調査課長。大阪府出身。４８歳。

●蒲原 為善（かんばら ともよし）

１９８４年（訂正）東大法卒、日銀入行、２０１０年７月発券局日本橋発券課長、１０年９月大阪支店発券課長、１２年１１月金融研究所歴史研究課長。北海道出身。５５歳。

●近田 健（ちかだ けん）

１９９４年東大経卒、日銀入行、２０１３年５月金融機構局企画役。東京都出身。４６歳。

●和田 健治（わだ けんじ）

１９９１年一橋大法卒、日銀入行、２０１４年６月国際局国際収支課長。広島県出身。４７歳。