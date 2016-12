アジア通貨動向（15日）＝ギリシャ協議決裂で軟調

[シンガポール 15日 ロイター] - アジア通貨市場では、ギリシャと債権団の 債務協議が物別れに終わったことを受け、大半の通貨が下落している。また、今週の連邦 公開市場委員会(FOMC)を前に警戒感が高まっている。 フィリピンペソ は、一段の資本流出懸念から1年3カ月ぶり安値をつけた 。シンガポールドル は第1・四半期の雇用者数が約6年ぶりに減少したことを受 け、売りが優勢となった。 韓国ウォン は海外ファンド勢と輸入業者のドル需要で軟調。マレーシアリ ンギ は約9年ぶり低水準近辺にとどまっている。 投資家は、FOMC後の米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長会見に注目して いる。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジィ氏は「FOMC前 の不安は、ドル対アジア通貨相場を支援する」と指摘。投資家は、FOMC当局者の将来 の金利見通しを示すドットチャートに注目しているとし、「市場はより緩やかな引き締め 見通しを見込んでいる。ドットチャートに変更がなければ、ドルはアジア通貨に対して上 昇する」との見方を示した。 その上で、ドットチャートに変更がない場合には、米ドルとの相関関係が強いシンガ ポールドルとマレーシアリンギが最も打撃を受ける、との見方を示した。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.44 123.47 +0.02 Sing dlr 1.3477 1.3441 -0.27 Taiwan dlr 30.979 31.226 +0.80 Korean won 1116.80 1114.70 -0.19 Baht 33.72 33.74 +0.06 Peso 45.28 45.15 -0.28 Rupiah 13333.00 13330.00 -0.02 Rupee 64.11 64.06 -0.08 Ringgit 3.7605 3.7595 -0.03 Yuan 6.2088 6.2081 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.44 119.66 -3.07 Sing dlr 1.3477 1.3260 -1.61 Taiwan dlr 30.979 31.718 +2.39 Korean won 1116.80 1099.30 -1.57 Baht 33.72 32.90 -2.43 Peso 45.28 44.72 -1.23 Rupiah 13333.00 12380.00 -7.15 Rupee 64.11 63.03 -1.68 Ringgit 3.7605 3.4965 -7.02 Yuan 6.2088 6.2040 -0.08