UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、ギリシャ懸念などで買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*09.00=3.0884% 前営業日終盤 98*00.50=3.1022% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*30.00=2.3595% 前営業日終盤 97*21.50=2.3900% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*01.00=1.7046% 前営業日終盤 98*27.25=1.7427% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時52分 99*27.00=0.7055% 前営業日終盤 99*25.75=0.7256% 15日の米金融・債券市場では、米経済指標が思わしくなかったことに加え、前日に ギリシャ債務問題の打開に向けた協議が物別れに終わったことでギリシャがユーロ圏離脱 を余儀なくされるのではないかとの懸念から米国債が買われ、利回りが低下した。 終盤の取引で10年債 は11/32高、利回りは2.36%で推移して いる。同利回りは前週11日、前年9月30日以来の高水準となる2.50%を付けてい た。 朝方発表された6月のニューヨーク(NY)州製造業業況指数はマイナス1.98と 、予想のプラス6.0を大きく下回り、2013年1月以来およそ2年ぶりの水準に落ち 込んだ。このほか、5月の米鉱工業生産指数は前月比0.2%低下。予想の0.2%上昇 に反して低下した。 ジェフェリーズの短期市場エコノミスト、トマス・シモンズ氏はNY州製造業業況指 数について、「重要度はそれほど高くないものの、6月の数字だったため、ある程度注目 に値する」としている。 ギリシャ問題をめぐっては、債務問題の打開に向けた協議が14日に物別れに終わっ たことを受け、ギリシャ側も債権団側も態度を硬化。この日はドイツ出身のエッティンガ ー欧州委員が「非常事態」に備える必要があると述べるなど、混迷は一段と深まった。 エッティンガー欧州委員の発言を受け、米国債価格は上昇。ただ、午後に入って米株 価が下げ幅を縮小すると、下落に転じる場面もあった。 市場の注目は16─17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)。5月の雇用統計が 好調だったことで、米連邦準備理事会(FRB)は9月にも利上げに踏み切るのではない かとの観測が出ている。 Tボンド先物9月限 は6/32高の150━21/32。 Tノート先物9月限 は9/32高の125─19/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (-0.75)