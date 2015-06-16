17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ５月貿易収支 0900 衆議院平和安全特別委員会 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 フジテレビとネットフリックスが共同会見 1415 地銀協会長会見 1430 日証協会長会見 1500 党首討論 1630 ロイターニュースメーカー「稲田自民政調会長講演」 1600 パナソニック・ＮＴＴが業務提携について会見 株主総会：ＫＤＤＩ、ホンダ、ＪＡＬ（午前１０時）など ●海外指標など ６月１７日（水） ◇指標 08:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Apr 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 09:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） May 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 イエレン米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 17 Jun 11:30 Q4 2015 FedEx 17 Jun AMC Q4 2015 Oracle Corp