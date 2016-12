アジア通貨動向（16日）＝弱い米指標受け堅調、ＦＯＭＣ前に上値重い

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場では、弱い米経済指標を受 けおおむね堅調となっている。ただ、連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、投資家の 警戒感が高まっている。 台湾ドル は輸出企業の買いに支えられ上昇した。 マレーシアリンギ やタイバーツ など他のアジア通貨も、オーバーナ イトで米ドルが軟調となったことから上昇している。 5月の米鉱工業生産指数が市場予想に反して低下したことを受け、米ドルは前日、主 要通貨に対して売られた。 ただ、アナリストは、FOMCを前にアジア通貨の一段高は見込めないと指摘する。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.56 123.38 -0.15 Sing dlr 1.3458 1.3459 +0.01 Taiwan dlr 30.917 31.256 +1.10 Korean won 1117.70 1117.30 -0.04 Baht 33.68 33.74 +0.16 Peso 45.14 45.20 +0.13 Rupiah 13343.00 13330.00 -0.10 Rupee 64.11 64.17 +0.09 Ringgit 3.7500 3.7610 +0.29 Yuan 6.2078 6.2090 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.56 119.66 -3.16 Sing dlr 1.3458 1.3260 -1.47 Taiwan dlr 30.917 31.718 +2.59 Korean won 1117.70 1099.30 -1.65 Baht 33.68 32.90 -2.32 Peso 45.14 44.72 -0.93 Rupiah 13343.00 12380.00 -7.22 Rupee 64.11 63.03 -1.68 Ringgit 3.7500 3.4965 -6.76 Yuan 6.2078 6.2040 -0.06