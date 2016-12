米金融・債券市場＝国債価格上昇、ギリシャのデフォルト懸念強まる

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時40分 98*30.00=3.0544% 前営業日終盤 98*09.00=3.0884% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時40分 98*09.50=2.3182% 前営業日終盤 97*30.00=2.3595% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時40分 99*07.00=1.6649% 前営業日終盤 99*01.00=1.7046% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時23分 99*27.75=0.6935% 前営業日終盤 99*27.00=0.7055% 16日の米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。ギリシャが債務 不履行(デフォルト)に陥るのではないかとの懸念が強まるなか、質への逃避買いが入っ た。 ギリシャのチプラス首相は16日、国際債権団は政治的な動機から一段の緊縮策を要 求しており、ギリシャ政権に恥をかかせようとしていると非難。さらに欧州中央銀行(E CB)や欧州連合(EU)が債務軽減を認めないため、ギリシャの財政状況は追い詰めら れていると批判した。 終盤の取引で10年債 は11/32高。利回りは2.32%と前日の2 .36%から低下した。 Tボンド先物9月限 は27/32高の151─16/32。 Tノート先物9月限 は10/32高の125─29/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -23.00 (unch)