[17日 ロイター] - *経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをダブルクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります 指標名 単位 期間 実績値 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 経常収支 bln Q1 -113.5 GDP速報値 % Q1 +0.2 2.2 GDP改定値 % Q1 -0.7 0.2 GDP確定値 % Q1 -0.7 CPI % May 0.1 CPIコア % May 0.3 PPI % May +0.5 -0.4 コアPCE価格 % May 0.1 景気先行指数 % May 0.7 個人所得 % May 0.4 失業率 % May 5.5 5.4 非農業部門雇用 k May +280 +221 223 住宅着工 mln May 1.036 1.165 1.135 住宅着工許可 mln May 1.275 1.140 鉱工業生産 % May -0.2 -0.5 -0.3 耐久財受注 % May -1.0 貿易収支 bln Apr -40.88 -50.57 -51.4 財政収支 bln May -82.4 157.0 消費者信用 bln Apr 20.54 21.35 20.52 小売売上高 % May +1.2 +0.2 0.0 企業在庫 % Apr +0.4 0.1 *ロイターの指標コードのデータに基づいています *貿易収支は、モノとサービスを合わせた国際収支ベース *GDP、GDPデフレーターは、連鎖加重ベース *遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。