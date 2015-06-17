［１７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 17 June, 2015 1600 パナソニック・ＮＴＴ業務提携についての記者会見
●海外分● ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Jun 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 イエレン米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 17 Jun 11:30 Q4 2015 FedEx 17 Jun AMC Q4 2015 Oracle Corp
Thursday, 18 June, 2015 Time Unknown 日銀金融政策決定会合１日目 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
1000 ＮＴＴドコモ 株主総会
1000 ヤフー 株主総会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ４０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ２年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ４０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 ソフトバンク「ペッパー」の一般発売に関する記者発表会 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Jun 07:30 スイス：中銀金利発表 Q2 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 13:00 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 デンマーク総選挙
Friday, 19 June, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外分● ◇休場 台湾 All Day
日銀金融政策決定会合２日目 0700 ６月ロイター企業調査
1000 ソフトバンク 株主総会 1400 ４月景気動向指数改定値 1430 ５月の百貨店売上高 1536 中曽日銀副総裁あいさつ（全国信用金庫大会） ●海外分● ◇イベント 15:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） ◇休場 台湾
Monday, 22 June, 2015 1300 鉄連会長会見 1400 ６月金融経済月報（日銀） 1400 ５月ショッピングセンター売上高 1400 ５月スーパー売上高 1530 経団連会長会見 1600 ５月コンビニ売上高
●海外分● ◇休場 中国（端午節） Tuesday, 23 June, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1000 日産自動車 株主総会
1000 シャープ 株主総会 1000 ソニー 株主総会 1030 流動性供給入札（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米中戦略・経済対話（ワシントン）２４日まで Wednesday, 24 June, 2015 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（５月２１・２２日分） 0850 ５月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年物変動利付債（ＦＲＮ）、５年債入札 Thursday, 25 June, 2015 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） 1000 タカタ 株主総会 1000 東芝 株主総会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（７月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２６日まで） 17:00 米財務省７年債入札 Friday, 26 June, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1000 ＮＴＴ 株主総会 1000 スズキ 株主総会 ●海外分● ◇イベント ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） 16:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演
「The Payments System」 カーニー英中銀総裁が講演 Monday, 29 June, 2015 0850 １─３月期資金循環統計（日銀） 1000 ＡＮＡＨＤ 株主総会 Tuesday, 30 June, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Wednesday, 01 July, 2015 0850 ６月日銀短観 ●海外分● ◇休場 香港〔香港特別行政区成立記念日〕、タイ Thursday, 02 July, 2015 0850 ６月マネタリーベース（日銀） 0850 ６月日銀短観・企業の物価見通し 0850 ６月日銀短観の全容 Friday, 03 July, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇休場 米〔独立記念日〕 Tuesday, 07 July, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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