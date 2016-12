アジア通貨動向（17日）＝小幅上昇、ＦＯＭＣ控え薄商い

[シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨はおおむね上昇。ただ、米連邦 公開市場委員会(FOMC)の決定発表を控え、投資家の警戒感が高まり、薄商いとなっ ている。 台湾ドル は国内外の投資家によるショートカバーで上昇。 韓国ウォン は輸出企業の決済需要で小幅に上昇した。 ただ、米連邦準備理事会(FRB)が年内の利上げを示唆すると投資家が見込むなか 、米ドル は堅調に推移し、アジア通貨の上昇も小幅にとどまっている。米商務省が 16日発表した5月の住宅建設許可件数が約8年ぶりの高水準をつけたことから、利上げ 期待はさらに高まっている。 シンガポールのメイバンクのシニア為替アナリスト、クリストファー・ワン氏は「米 経済の正常化が定着するなか、米国債利回りスプレッドの拡大は新興国市場への資本流入 が突然停止するリスクを高めかねない。シンガポールドルやインドネシアルピア、マレー シアリンギなど外的要因の影響を受けやすい通貨は一段の売り圧力に直面する可能性があ る」と指摘する。 シンガポールドルは、5月の非石油部門輸出が予想外に減少したことや、今年の経済 成長率とインフレ率のエコノミスト予想が下方修正されたことを受け、下落。シンガポー ル国際企業庁(IEシンガポール)が17日発表した5月の非石油部門輸出は中国と欧州 向けが落ち込み、前年比0.2%減少した。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.46 123.37 -0.07 Sing dlr 1.3430 1.3421 -0.07 Taiwan dlr 30.914 31.266 +1.14 Korean won 1117.60 1118.60 +0.09 Baht 33.68 33.68 +0.00 Peso 45.15 45.14 -0.02 Rupiah 13368.00 13348.00 -0.15 Rupee 64.11 64.24 +0.20 Ringgit 3.7490 3.7505 +0.04 Yuan 6.2084 6.2084 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.46 119.66 -3.08 Sing dlr 1.3430 1.3260 -1.27 Taiwan dlr 30.914 31.718 +2.60 Korean won 1117.60 1099.30 -1.64 Baht 33.68 32.90 -2.32 Peso 45.15 44.72 -0.95 Rupiah 13368.00 12380.00 -7.39 Rupee 64.11 63.03 -1.68 Ringgit 3.7490 3.4965 -6.74 Yuan 6.2084 6.2040 -0.07