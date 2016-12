米金融・債券市場＝利回りおおむね低下、ＦＲＢ成長率見通し引き下げで

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時19分 98*04.50=3.0957% 前営業日終盤 99*06.50=3.0407% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時16分 98*09.50=2.3183% 前営業日終盤 98*12.00=2.3093% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 99*12.75=1.6269% 前営業日終盤 99*07.50=1.6616% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時41分 99*30.00=0.6573% 前営業日終盤 99*27.75=0.6935% 17日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が連邦公開市場委員会 (FOMC)後に発表した最新の経済見通しで成長率と金利水準の予想を引き下げたこと を受け、国債利回りがおおむね低下した。 FRBの最新の経済見通しでは、年末時点の適正金利水準は引き続き0.625%近 辺に集約されているが、FOMCメンバーのうち7人が年内の利上げは1回限り、もしく は年内は行わないことを支持。このほか、今回の経済見通しでは、2016年末、および 2017年末時点の適正金利水準は、前回3月の見通しよりも低くなっている。 イーグル・アセット・マネジメントのマネジング・ディレクター、ジェームズ・キャ ンプ氏は、「今回の経済見通しはかなりハト派的だったと見ている」とし、「FRBは9 月に利上げに動く可能性があるが、確率は半々だ」としている。 5月の雇用統計が予想以上に好調だったことで、市場ではFRBは9月にも利上げに 踏み切るとの観測が台頭。一部アナリストの間では、9月に続き12月にも利上げが実施 される可能性があるとの見方も出ていた。ただ、生産性をめぐる指標などが軟調だったこ とで、FRBの利上げ時期の予想は後ずれしている。 終盤の取引で10年債 利回りは2.32%と、FOMC声明発表前の2 .39%から低下した。このほか、5年債と30年債の利回り格差 は14 7ベーシスポイント(bp)と、5月22日以来の水準に拡大した。 FRBは今回のFOMCでフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標をゼロ━0. 25%で据え置くことを決定。FOMC後に発表した声明では、米経済は厳冬の影響から 緩やかに持ち直しており、年内利上げに耐えるほど力強い公算が大きいとの認識を示した 。 市場では、FRBは今回の声明で利上げに対する明確なコミットメントを示すことは ないとの見方が大勢だった。BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は、 声明は予想通りで特にサプライズはなかったとし、そのために市場は若干上向いたとして いる。 Tボンド先物9月限 は13/32安の151─3/32。 Tノート先物9月限 は8.5/32高の126─5.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.25 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -24.25 (-1.50)