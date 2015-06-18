19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合２日目 閣議・閣議後会見 0700 ６月ロイター企業調査 0900 衆議院平和安全特別委員会 1400 ４月景気動向指数改定値 1400 ５月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 ５月百貨店売上高 1500 全国信用金庫大会 1530 黒田日銀総裁会見 1536 中曽日銀副総裁あいさつ（全国信用金庫大会） 株主総会：ソフトバンクほか ●海外指標など ６月１８日（木） ◇指標 22:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q1 01:30 中国新築住宅価格 May 08:30 英小売売上高（国立統計局） May 09:00 ユーロ圏労働コスト Q1 12:30 米経常収支（商務省） Q1 12:30 米消費者物価指数（労働省） May 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jun 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） May ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Jun 07:30 スイス：中銀金利発表 Q2 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 13:00 ユーロ圏財務相会合（ルクセンブルク） -19:00 15:00 米財務省２・５・７年債入札条件 15:00 米財務省変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 デンマーク総選挙 ◇決算予定 18 Jun AMC Q1 2016 Red Hat Inc ６月１９日（金） ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） May 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Apr 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） May ◇イベント 07:00 ＥＵ財務相理事会（ルクセンブルク） -13:00 15:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ◇休場 台湾