〔表〕5月の中国主要都市別新築住宅価格

[北京 18日 ロイター] - 中国国家統計局が発表した新築住宅価格変動率は以下の通り。全国は ロイターが算出した加重平均値。 <前年比、%> 全国 北京 天津 上海 広州 深セン 重慶 May -5.7 -2.3 -3.9 -2.3 -4.8 7.5 -7.7 Apr -6.1 -3.2 -4.1 -4.7 -6.1 0.7 -7.7 Mar -6.1 -3.7 -4.1 -5.0 -6.4 -0.9 -7.4 Feb -5.7 -3.6 -4.0 -4.7 -6.0 -1.4 -6.8 Jan -5.1 -3.2 -3.6 -4.2 -5.4 -1.3 -6.0 2014 Dec -4.3 -2.7 -3.0 -3.7 -4.7 -1.3 -5.2 Nov -3.7 -2.1 -2.3 -2.9 -3.8 -1.9 -4.8 Oct -2.6 -1.3 -1.6 -2.0 -2.7 -1.0 -3.6 Sep -1.3 0.4 -0.7 -0.8 -0.6 0.3 -2.3 Aug 0.5 2.1 0.6 1.5 2.1 2.5 0.3 Jul 2.5 4.0 2.1 4.1 5.2 5.1 2.4 Jun 4.2 6.4 3.3 7.0 7.7 6.6 3.9 May 5.6 7.7 4.1 9.6 9.5 8.7 5.4 <前月比、%> 全国 北京 天津 上海 広州 深セン 重慶 May 0.2 1.1 0.2 2.2 1.4 6.6 -0.1 Apr -0.01 0.7 0.1 0.6 0.4 1.8 -0.2 Mar -0.1 0.3 0.1 0.0 -0.1 0.7 -0.3 Feb -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.2 0.2 -0.6 Jan -0.4 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.3 -0.4 2014 Dec -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 1.2 -0.3 Nov -0.5 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 0.0 -0.5 Oct -0.8 -1.1 -0.7 -0.6 -1.2 -0.4 -0.7 Sep -1.0 -0.7 -0.8 -0.9 -1.4 -0.8 -1.8 Aug -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 -1.3 -1.1 -1.3 Jul -0.9 -1.0 -0.8 -1.2 -1.3 -0.6 -0.9 Jun -0.5 0.1 -0.5 -0.6 -0.6 -0.4 -0.8 May -0.2 0.2 0.0 -0.3 0.0 -0.2 0.0